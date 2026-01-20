Tesla Cybercab : Le futur « sans rétroviseurs » s’intensifie dans les rues d’Austin

Alors que le compte à rebours vers la production en série pour avril 2026 est lancé, Tesla vient de franchir une étape symbolique. Un prototype du Cybercab a été aperçu à Austin, Texas, dans sa configuration la plus radicale : sans aucun rétroviseur extérieur.

Depuis le début de l’année 2026, la capitale du Texas est devenue le théâtre d’une activité frénétique pour Tesla. Si les premiers prototypes croisés en décembre 2025 arboraient encore des rétroviseurs temporaires et des volants pour satisfaire aux normes de sécurité, la version repérée ce week-end (18-19 janvier 2026) semble être la plus proche du modèle de série promis par Elon Musk.

Le « Mirrorless » : Bien plus qu’un détail esthétique

L’absence de rétroviseurs sur ce nouveau prototype confirme la transition de Tesla vers un système de vision 100% numérique.

Aérodynamisme de pointe : La suppression des miroirs réduit la traînée d’air, un facteur crucial pour maximiser l’autonomie du robotaxi, dont le coût d’exploitation doit rester inférieur à 0,20 $ par mile.

La suppression des miroirs réduit la traînée d’air, un facteur crucial pour maximiser l’autonomie du robotaxi, dont le coût d’exploitation doit rester inférieur à 0,20 $ par mile. Nettoyage automatique : Des observateurs attentifs ont noté l’activation de minuscules buses de nettoyage sur les caméras latérales et arrière. Cette technologie, surnommée « Vision Clear », est indispensable pour garantir que l’IA « voit » parfaitement, même sous la pluie ou dans la poussière du Texas.

Des observateurs attentifs ont noté l’activation de minuscules buses de nettoyage sur les caméras latérales et arrière. Cette technologie, surnommée « Vision Clear », est indispensable pour garantir que l’IA « voit » parfaitement, même sous la pluie ou dans la poussière du Texas. Validation du « Vision Only » : Ce test en conditions réelles prouve que Tesla considère désormais son logiciel FSD (Full Self-Driving) comme capable de gérer les angles morts sans aucune assistance physique humaine.

Austin : Le laboratoire mondial du Robotaxi

Tesla n’opère plus seulement dans des zones fermées. La flotte de test, estimée à une quarantaine de véhicules répartis entre Austin et la Bay Area, affronte désormais des situations complexes :

Type de Test Observation Récente (Janvier 2026) Autoroute Un Cybercab a été filmé sur la MoPac Expressway de nuit, sans conducteur visible. Urbain Tests intensifs sur Congress Avenue, gérant les cyclistes et les intersections complexes. Recharge Première observation d’un passage sur une plaque de recharge par induction près de Giga Texas.

Le défi de l’homologation : 2026, l’année charnière

Le passage au design « sans miroirs » et « sans volant » n’est pas qu’un défi technique, c’est une bataille législative.

Le saviez-vous ? Aux États-Unis, le projet de loi Self Drive Act of 2026 est actuellement examiné au Congrès. Il pourrait permettre à Tesla de déployer des milliers de Cybercabs sans commandes traditionnelles (volant, pédales, miroirs) dès cette année.

En attendant, Tesla continue de faire rouler une flotte hybride : certains modèles conservent un volant pour la collecte de données avec superviseur, tandis que les modèles « mirrorless » aperçus récemment valideraient la version finale destinée au réseau Tesla Network.

Prochaine étape : Avril 2026

Lors d’une récente visite d’usine par des sénateurs américains à Giga Texas, Elon Musk a réitéré son intention de démarrer les lignes d’assemblage du Cybercab au deuxième trimestre 2026. L’apparition de ces modèles sans miroirs suggère que le design extérieur est désormais figé.