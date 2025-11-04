Tesla Cybertruck : Vidéo incroyable du mode conduite autonome activé

Avec l’arrivée du Tesla Cybertruck équipé de la version supervisée FSD (Full Self-Driving) v14.1.5, le monde de l’automobile semble se diriger vers une nouvelle ère. Ce véhicule emblématique de Tesla impressionne par sa capacité à se mouvoir de manière presque sentiente en mode ‘Mad Max’, une fonctionnalité qui suscite à la fois fascination et débat dans le domaine de la conduite autonome.

Cybertruck FSD V14.1.5 Mad Max moves through traffic, then moves over at stop light to make space to let people get into turn lane.



Full video is posted, several good clips but this is one of my favorite moments.



It's remarkable. https://t.co/DSRbXJYGcm pic.twitter.com/xfUu23XpNY — Greggertruck (@greggertruck) November 4, 2025

L’assurance sur la route : un pas vers l’autonomie totale

Le Cybertruck, dans son mode ‘Mad Max’, propose une conduite audacieuse qui révolutionne le concept de l’autonomie sur route. En intégrant cette version avancée de FSD, il montre une capacité à se faufiler à travers la circulation avec une assurance inédite. Cette performance pose les bases d’un futur où les véhicules autonomes pourront naviguer sans intervention humaine, même dans les conditions routières les plus complexes.

Fluidité et réactivité aux feux de signalisation

Une des innovations majeures de cette mise à jour est la capacité du Cybertruck à stopper de manière fluide aux feux rouges. Cette caractéristique n’est pas seulement utile pour améliorer la sécurité, mais elle contribue également à une meilleure gestion de la circulation, réduisant ainsi les embouteillages et les risques de collisions.

Interaction avec les autres véhicules

Une autre fonctionnalité impressionnante du FSD v14.1.5 est la manière dont le Cybertruck crée de l’espace pour permettre à d’autres véhicules de s’insérer dans la file de virage. Cette capacité montre une certaine forme de ‘politesse’ routière qui est essentielle pour l’intégration des voitures autonomes dans la circulation humaine. En anticipant les mouvements des autres conducteurs, le Cybertruck améliore non seulement son efficacité, mais contribue également à une expérience de conduite plus harmonieuse.

Vers l’avenir de la technologie FSD

La version 14.1.5 du FSD représente une étape importante vers la réalisation de la vision de Tesla d’une conduite entièrement autonome. L’amélioration des fonctionnalités, telles que vues dans le Cybertruck, n’est qu’un avant-goût des capacités futures que ces systèmes autonomes apporteront. Cependant, des questions persistent concernant la sécurité à long terme et l’impact de ces technologies sur l’emploi dans le secteur du transport.

En conclusion, le Tesla Cybertruck, avec son mode ‘Mad Max’, redéfinit ce que l’on peut attendre d’un véhicule autonome. Tandis que la technologie continue de progresser, il est essentiel de surveiller attentivement son intégration dans notre quotidien pour en maximiser les avantages tout en minimisant ses potentielles répercussions.