Tesla dépose un brevet pour la technologie « Steer by Wire »

Tesla travaille sur une invention appelée « Steer by Wire »

À la fin de l’année 2022, Tesla a déposé une demande de brevet pour la technologie « Steer by Wire ». Celle-ci décrit un système de direction de véhicule par câble pour contrôler le mouvement latéral du véhicule. Selon la description, le système comprend :

un ensemble actionneur de retour de couple de volant avec deux contrôleurs,

un ensemble actionneur de direction des roues avant avec deux moteurs et contrôleurs isolés par zones,

deux ensembles d’alimentation séparés,

deux réseaux de communication de véhicule séparés dans des ensembles de faisceaux de câblage séparés, et

trois réseaux de communication système privés entre chaque nœud du système de direction.

Tesla explique que « les composants redondants sont isolés par zones de manière à ce que les causes communes de pannes ne mettent pas en danger le système lorsque un ou plusieurs des composants échouent ». « Steer by Wire » signifie que les impulsions de direction sont transmises aux roues non pas par une connexion mécanique, comme d’habitude, mais électroniquement.

Contexte

Le système de direction traditionnel utilise un système mécanique pour contrôler le mouvement du véhicule. Il est composé de nombreux composants complexes, ce qui le rend sujet à divers types de dysfonctionnements et de pannes. En revanche, le « Steer by Wire » évite de nombreux problèmes en remplaçant le système mécanique par un système électrique. Plus précisément, les liaisons mécaniques entre le volant et les roues peuvent être remplacées par des câbles électriques dans un système « Steer by Wire ».

De plus, un système « Steer by Wire » peut également améliorer l’expérience de conduite et la maniabilité du véhicule en permettant des fonctionnalités et des designs innovants. Par exemple, « un système ‘Steer by Wire’ permet un positionnement flexible du volant sur le véhicule, alors qu’un système de direction traditionnel exige que le volant soit placé à un emplacement fixe », a écrit Tesla.

Les améliorations nécessaires pour un système « Steer by Wire »

Tesla mentionne qu’un système « Steer by Wire » peut encore être sujet à des pannes. Cela peut se produire en cas de défaillances électriques ou d’autres types de défauts (tels que des défauts thermiques, magnétiques ou mécaniques). Par conséquent, l’utilisation d’un système mécanique en tant que système de contrôle de secours reste pertinente. Cependant, ce système mécanique supplémentaire peut être coûteux, alourdir le véhicule et limiter ses capacités.

C’est pourquoi, avec cette nouvelle invention, Tesla tente de répondre au besoin d’un système « Steer by Wire » amélioré afin de réduire davantage les taux de défaillance et de fournir une redondance en cas de panne du système. En même temps, l’entreprise s’efforce de préserver les avantages d’un système « Steer by Wire ».