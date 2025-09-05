Tesla en Bourse: Analyse des résultats du trimestre

L’action Tesla (TSLA) reste l’une des plus observées de la planète boursière, tant pour son poids symbolique que pour ses promesses technologiques. Ces trois derniers mois, le titre a connu une évolution contrastée : une reprise en août, après plusieurs semaines de consolidation, mais dans un contexte de résultats financiers moins favorables et de concurrence accrue.

Dans cet article, nous revenons d’abord sur les mouvements récents du cours de l’action Tesla, avant d’analyser en détail les résultats trimestriels publiés par l’entreprise. Nous examinerons ensuite les facteurs clés qui influencent la dynamique du titre, qu’il s’agisse de la demande en Europe, en Chine et aux États-Unis, ou encore de la stratégie annoncée par Elon Musk autour de l’IA et de la robotique. Enfin, nous proposerons une lecture synthétique et accessible, permettant de comprendre les enjeux actuels et les perspectives pour les investisseurs.

1. Contexte boursier des trois derniers mois

Tendance générale

Entre mi-mai et mi-août 2025, l’action Tesla (TSLA) a généré un rendement de +5,3 %

Depuis avril, le titre est reparti à la hausse (+30 %), malgré une chute sur l’année de –13 % en date de fin août, et un repli plus marqué depuis le sommet historique de décembre 2024.

Points clés du cours

Une progression notable en août jusqu’à atteindre 351,67 $ , franchissant un niveau d’achat technique issu d’une formation en “cup-with-handle”.

, franchissant un niveau d’achat technique issu d’une formation en “cup-with-handle”. Suivi d’une période de consolidation, matérialisant une phase latérale après les fortes variations précédentes (de 488 $ en décembre à 214 $ en avril).

2. Performances trimestrielles et fondamentaux

Résultats financiers récents

Q2 2025 (terme fin juin 2025) : Chiffre d’affaires : 22,49 milliards $ , en baisse de –12 % en glissement annuel. BPA (EPS) : 0,40 $ , en baisse de 23 %. Revenus issus des crédits réglementaires : en chute de –51 % , impact important sur la rentabilité.

(terme fin juin 2025) : Q1 2025 (fin mars) : CA : 19,34 milliards $ , en baisse séquentielle notable (–24,79 %) par rapport à Q4 2024. Bénéfice brut : environ 3,15 milliards $ , soit une marge d’environ 16,3 % .

(fin mars) :

Données opérationnelles

Livraisons : Q2 2025 : environ 8,12 millions d’unités cumulées , contre 7,71 millions au Q1 2025.

: Europe : ventes en baisse marquée Juillet 2025 : –40 % en volume (8 837 véhicules) et part de marché EV tombée à ~5 % (vs 11 %). Globalement, –13 % des livraisons au premier semestre, malgré le lancement d’un modèle Model Y plus abordable attendu plus tard en 2025.

: ventes en baisse marquée Chine : Reprise fragile en juillet, avec une hausse des immatriculations assurancières de +145 % sur une semaine (≈ 12 300), mais en retrait de ~3 % en glissement trimestriel.

: Amérique du Nord (États-Unis) : Premier semestre 2025 : ventes stables avec une légère hausse de 1,5 %. Toutefois, la fin du crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ attendue en septembre pourrait créer une bouffée d’achats, suivie d’un probable retombée au Q4.

:

3. Facteurs d’influence et perspectives

Changements stratégiques

Elon Musk appelle à un repositionnement : réorienter Tesla vers l’IA et la robotique , avec les robotaxis et le robot humanoïde Optimus comme leviers futurs

, avec les robotaxis et le robot humanoïde Optimus comme leviers futurs Déclarations promettant que jusqu’à 80 % de la valeur de Tesla pourrait venir d’Optimus

Malgré un discours optimiste, Musk a averti que des trimestres difficiles sont encore à prévoir avant que l’autonomie à grande échelle ne redonne un vrai élan.

Enjeux structurels

Suppression des crédits réglementaires et fin du crédit d’impôt aux États-Unis : sources de pression sur la marge et la demande

et fin du crédit d’impôt aux États-Unis : sources de pression sur la marge et la demande Concurrence accrue , notamment en Europe et Chine, venant de Waymo, Zoox, acteurs locaux, etc.

, notamment en Europe et Chine, venant de Waymo, Zoox, acteurs locaux, etc. Valorations jugées très élevées : ratio cours/bénéfice à venir (P/E forward) estimé autour de 178–179 fois , face à une moyenne du S&P 500 à ~24 fois

: ratio cours/bénéfice à venir (P/E forward) estimé autour de , face à une moyenne du S&P 500 à ~24 fois Actuellement, Tesla est considéré comme l’un des Magnificent Seven les plus fragiles, selon les observateurs MoneyWeek.

Conclusion

Sur les trois derniers mois, Tesla a connu une hausse modeste, portée par des espoirs autour de l’IA et des robotaxis, mais minée par des résultats financiers en retrait, une forte concurrence et des tensions macroéconomiques. Si les ambitions technologiques restent fascinantes, le risque court terme apparaît élevé. L’action pourrait séduire les investisseurs disposés à soutenir une transformation de long terme, mais pour les autres, la prudence reste de mise.