Pourquoi Volkswagen a licencié Herbert Diess -Une analyse approfondie- (4/6)

Juste après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Herbert Diess, le PDG du groupe Volkswagen (VW), quitterait l’entreprise à la fin du mois d’août 2022, soit environ quatre ans seulement après sa prise de fonction en 2018, les gens ont posé beaucoup de questions, et la plus pressante est de savoir pourquoi.

Dans cette série de six articles, j’essaierai d’expliquer les raisons de la décision de pousser Herbert Diess hors de la direction de VW et pourquoi ce n’était pas du tout une surprise.

S’inspirer du modèle Tesla : pourquoi est-ce une erreur ?

Le fait d’être constamment obligé de comparer Volkswagen à Tesla, ses véhicules, ses processus et ses capacités logicielles indéniablement supérieures a démotivé les cadres de VW. Lorsque le fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk, est apparu à l’improviste comme invité surprise à une réunion interne du top management de VW, la surprise n’a pas été positive, mais fortement négative.

Il en va de même pour l’appréciation publique mutuelle de ce qu’Elon Musk a réalisé avec Tesla, que les médias ont qualifié de « bromance » entre les deux leaders du secteur. Lorsque Musk a fait atterrir son jet à l’aéroport VW de Braunschweig, au volant d’une ID.3 avec un Herbert Diess tout fier sur la piste en guise de coup marketing, les médias se sont déchaînés, mais les employés et les dirigeants de VW se sont sentis humiliés.

Herbert Diess (VW) et Elon Musk (Tesla) : une complicité à haut risque ?

Bien que je pense que c’était une leçon nécessaire pour que la direction de VW comprenne ce qui est possible et devrait être fait, Diess n’a pas été capable d’expliquer à ses managers comment le faire. Et cela a sapé le respect et donc le soutien qu’ils lui accordaient.

Chaque année qui passe, la réputation du PDG de VW est de plus en plus ternie, et il semble qu’il ne s’en soit même pas rendu compte, car il pensait que le fait de parler de leadership et de vision dissimulerait d’une manière ou d’une autre ses faiblesses en matière d’exécution opérationnelle.

Ego et Management

Ce n’est un secret pour personne qu’un style de gestion et de leadership très égocentrique est une composante de nombreux cadres supérieurs qui réussissent, mais Herbert Diess a poussé cela à un nouveau niveau en se présentant principalement au sein de VW ou au grand public sans prendre le temps de résoudre les problèmes techniques et organisationnels critiques de VW.

Il présentait la vision et déléguait tous les problèmes à ses managers, qu’il renvoyait ou rétrogradait rapidement, lorsqu’ils ne tenaient pas leurs promesses ou lorsqu’ils étaient critiqués. Il a ainsi créé un sentiment d’incertitude et de peur, mais n’a pas contribué à la résolution des problèmes, qu’il s’agisse de logiciels, de batteries ou de conduite autonome.

Certains diront que ce n’est pas le travail d’un PDG de s’impliquer dans ces détails, mais de définir une vision. Mais lorsque l’écart entre la vision et la réalité devient trop important, sans fournir les outils pour résoudre les problèmes, vous perdez les bases d’une organisation qui fonctionne.

Et c’est exactement ce qui s’est passé avec Herbert Diess.

Sans le soutien de ses dirigeants, il est devenu de plus en plus difficile pour Herbert Diess de diriger l’entreprise dans la bonne direction. Et sans ce soutien, les critiques se sont multipliées parmi toutes les personnes concernées.

Respecter ou transiger avec les règles établies ?

Les médias rapportent que, vendredi soir, dans les cercles du conseil de surveillance, Herbert Diess a été décrit comme ayant « un manque flagrant de leadership », « égocentrique » et un « champion mondial des annonces ». Bien que tous ceux qui ont vu des interviews de lui ne puissent pas s’identifier à ces descriptions, elles ont été constantes au cours des années, et souvent répétées par beaucoup de ceux qui ont travaillé avec lui.

Dans l’organisation, plus consensuelle, du Groupe Volkswagen, la consultation de toutes les parties prenantes est essentielle avant qu’une décision ne soit prise. Mais le PDG a violé cette règle pendant des années, et lorsqu’il a été pris à partie par le Conseil de surveillance, il s’est excusé et a promis de faire mieux, mais ne l’a pas fait.

Au fil du temps, son manque d’empathie et de travail en équipe lui a créé plus d’ennemis que d’amis. Un exemple est un document de conception interne qu’il a préparé avec son équipe, mais sans consulter le comité d’entreprise. Or, ce document disait que près de 30 000 employés devaient être licenciés, si le nouveau projet Trinity n’aboutissait pas.

Bien que cela puisse être correct d’un point de vue factuel, le comité d’entreprise et les syndicats se sont sentis dépassés et non inclus dans ce qui, selon lui, constitue l’essentiel de la raison pour laquelle les employés de VW l’ont élu.

En conséquence, le comité d’entreprise et les puissants syndicats n’ont pas soutenu une motion visant à garder le PDG Diess, préférant qu’il parte.