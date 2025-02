Tesla fait un pas de géant dans le domaine de la conduite autonome avec le déploiement de sa technologie Full Self-Driving (FSD) en Chine, comme en témoignent les récents messages partagés sur X. Cette annonce, datant du 24 février 2025, marque une étape cruciale pour le constructeur automobile américain dans le plus grand marché automobile mondial.

Un déploiement attendu

Selon plusieurs posts sur X, Tesla aurait obtenu l’approbation des autorités réglementaires chinoises pour son système FSD, désormais baptisé localement « Autonomous Autopilot ». Un utilisateur,@TeslaStars, souligne l’importance de cet événement en déclarant : « C’est une très grosse affaire », accompagné d’emojis célébrant cette avancée.

De son côté, @oscardelavilla3 confirme que « la conduite autonome de Tesla FSD a obtenu l’approbation des autorités chinoises et sera bientôt livrée aux clients », renforçant l’idée que le déploiement est imminent.

Ce lancement intervient après des mois de spéculation et d’attente. Tesla avait déjà annoncé en septembre 2024 son intention de déployer FSD en Chine et en Europe au premier trimestre 2025, sous réserve d’approbations réglementaires. Aujourd’hui, il semble que cette promesse soit en voie de se concrétiser sur le marché chinois.

Une mise à jour logicielle stratégique

D’après @techtickercz, le déploiement de FSD en Chine se fait « via une mise à jour logicielle », ce qui suggère que Tesla utilise son modèle bien établi de mises à jour à distance pour activer cette fonctionnalité sur les véhicules déjà en circulation. Cette approche permet une expansion rapide sans nécessiter de modifications matérielles majeures, un avantage compétitif clé pour Tesla face à ses rivaux locaux.

Un autre post, de @TradeBeginners, rapporte que « Tesla grimpe en flèche en après-bourse » suite à cette nouvelle, selon Bloomberg, ce qui indique un enthousiasme immédiat des investisseurs. Le déploiement de FSD en Chine pourrait en effet ouvrir une nouvelle source de revenus pour Tesla, notamment via des abonnements ou des achats uniques pour cette fonctionnalité premium.

Un contexte compétitif

La Chine représente un marché stratégique mais hautement concurrentiel pour Tesla. Des constructeurs locaux comme BYD, Xpeng et Huawei ont déjà introduit des systèmes d’assistance à la conduite avancés, souvent à des prix plus abordables. Le lancement de FSD, qui repose sur un réseau neuronal de bout en bout, pourrait permettre à Tesla de se démarquer grâce à une technologie considérée comme plus sophistiquée et évolutive. Cependant, comme le souligne un post plus ancien de @KELMAND1 daté du 11 février 2025, des obstacles liés à la transmission de données entre la Chine et les États-Unis auraient pu retarder ce projet. Ces défis semblent désormais surmontés.

Implications pour l’avenir

Ce lancement ne se limite pas à une simple expansion géographique. Il renforce la position de Tesla en tant que leader mondial de la conduite autonome et pourrait accélérer le développement de ses ambitions à long terme, notamment le projet de robotaxi dévoilé par Elon Musk. En outre, l’accès aux données de conduite collectées en Chine – un marché connu pour ses routes complexes et ses conditions de circulation variées – pourrait enrichir les algorithmes de Tesla, améliorant encore davantage FSD à l’échelle mondiale.

En conclusion, le déploiement de l’autopilot (FSD) en Chine est une victoire significative pour Tesla, tant sur le plan technologique que commercial. Reste à voir comment les clients chinois accueilleront cette innovation et si Tesla parviendra à maintenir son avance dans cette course à l’autonomie qui s’intensifie de jour en jour. Une chose est sûre : le 24 février 2025 restera une date clé dans l’histoire de l’entreprise d’Elon Musk.