Tesla : Le FSD enfin prêt à conquérir la Chine ce 22 janvier ?

L’effervescence monte sur les réseaux sociaux chinois. Selon plusieurs bruits de couloir insistants, Tesla s’apprêterait à déployer son système de conduite entièrement autonome (FSD) en Chine dès le 22 janvier, heure de Pékin. Une annonce qui, si elle se confirme, marquerait un tournant historique pour la firme d’Elon Musk.

C’est le sujet qui brûle les lèvres des « Tesla-watchers » en ce début d’année 2026. Après des mois d’attente, de négociations réglementaires et de tests locaux, la rumeur d’un lancement imminent du Full Self-Driving (FSD) dans l’Empire du Milieu prend une ampleur inédite.

Bien que Tesla n’ait pas encore publié de communiqué officiel, plusieurs indices pointent vers cette échéance :

Le timing d’Elon Musk : Lors des derniers bilans, le PDG avait évoqué une approbation réglementaire complète pour le « premier trimestre 2026 », citant souvent février ou mars. Un lancement le 22 janvier serait légèrement en avance, mais cohérent avec la stratégie de « l’effet de surprise » chère à la marque.

Lors des derniers bilans, le PDG avait évoqué une approbation réglementaire complète pour le « premier trimestre 2026 », citant souvent février ou mars. Un lancement le 22 janvier serait légèrement en avance, mais cohérent avec la stratégie de « l’effet de surprise » chère à la marque. La pression de la concurrence : Avec des acteurs locaux comme XPeng et Baidu qui multiplient les déploiements de Robotaxis et de conduite assistée de niveau 4, Tesla ne peut plus se permettre d’attendre.

Avec des acteurs locaux comme et qui multiplient les déploiements de Robotaxis et de conduite assistée de niveau 4, Tesla ne peut plus se permettre d’attendre. Le passage à l’abonnement : Tesla a récemment annoncé la fin de l’achat définitif du FSD pour le 14 février 2026, basculant vers un modèle 100 % abonnement. Lancer le service en Chine juste avant cette transition permettrait de frapper un grand coup marketing.

Les défis qui subsistent

Si l’excitation est réelle, la prudence reste de mise. Pour rouler légalement en Chine, le FSD doit répondre à des exigences strictes :

Cartographie haute définition : Tesla a dû collaborer étroitement avec Baidu pour la navigation. Sécurité des données : Toutes les données collectées par les caméras doivent être stockées localement à Shanghai, un point non négociable pour Pékin. Adaptation urbaine : Le logiciel a été intensément entraîné pour reconnaître les spécificités des routes chinoises (scooters électriques omniprésents, signalisation spécifique).

Verdict dans quelques heures

Comme toujours avec Tesla, entre la promesse et la réalité, il y a souvent un fossé temporel. Si le 22 janvier voit effectivement les premières Tesla chinoises s’auto-guider dans les rues de Pékin ou de Shanghai, l’action TSLA pourrait connaître un sérieux coup de boost.

Dans le cas contraire, ce ne sera qu’une énième date ajoutée au calendrier des espoirs déçus… jusqu’à la prochaine mise à jour.