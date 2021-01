Tesla: Les meilleurs comptes Twitter à suivre en 2021

- Communauté -

Pour ne rien manquer sur l’actualité du constructeur automobile Tesla, nous vous avons concocté une liste de 5 comptes Twitter à suivre cette nouvelle année.

@TeslaPodcast

Comme son nom l’indique, vous y retrouverez quotidiennement des informations sur l’enseigne. Ce compte créé et tenu par Rob Maurer, états-unien, grand fan du constructeur automobile, vous offrira bon nombre d’informations et d’analyses, non seulement sous forme de Tweet mais également de podcast et de vidéos que vous retrouverez sur sa chaîne youtube.

Ce compte rassemble plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, comme vous et moi, sommes passionnés par l’enseigne.

A titre informatif les posts rédigés, sont en anglais.

@TeslaClubFrance

Ce second compte que nous vous proposons, a certes, moins d’abonnés mais grâce à la qualité du contenu que l’on y retrouve, nous devions le mentionner dans ce TOP 5.

Nous devons préciser que ce compte est celui du club officiel dédié aux propriétaires de Tesla en France.

Des posts y sont publiés régulièrement afin de vous tenir informé, vous pourrez vous même échanger avec d’autres personnes, qui retrouvent un centre d’intérêt à cette marque.

@TeslaRoadTrip

Voici le troisième compte que nous vous proposons.



Vous y retrouverez une fois de plus l’actualité de l’enseigne mais pas seulement, ce compte propose

@TeslaMotorsClub

Voici le 4 ème et avant dernier compte que nous vous présenterons et pas des moindre, car il s’agit en effet du compte officiel de la plus grande communauté de propriétaires de Tesla. Ce compte regroupe plus d’une centaine de milliers d’abonnées.

Vous pourrez y retrouver encore une fois quotidiennement des publications sur l’actualité de cette marque qu’est Tesla.

@MagazineTesla

Evidemment, vous vous en doutiez, nous aussi avons notre compte Twitter, donc voici une façon de finir ce Top 5 en beauté.

Avons-nous réellement besoin de nous présenter, que dire de plus si ce n’est d’aller nous suivre sur cette plateforme. Vous y trouverez plus d’éléments que sur notre site web, car étant un réseau social, permet une meilleure communication avec vous, membres ou simplement lecteurs. Le contenu de notre compte twitter est rédigé tant bien en français qu’en anglais car notre communauté est internationale.

