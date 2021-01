La Tesla Model Y voit son prix baisser à 42000$ (+vidéos)

- Communauté -

Alors que le Model Y vient d’être lancé, le constructeur Tesla a annoncé sur sa plateforme que le SUV 100% électrique verrait son prix baisser pour atteindre les 42 000 dollars. Quelques changements sont à noter par rapport au modèle d’origine, dont « l’option sept places ». Toutefois, il faudra patienter chez nous, car il n’est toujours pas disponible en Europe.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les aficionados de Tesla en ce début d’année. Le constructeur a annoncé sur sa plateforme que son nouveau modèle, le Model Y (cinquième de l’histoire de Tesla après le Roadster, le S, le X et le 3) verrait son prix baisser à 42 000 dollars. Depuis son apparition sur le marché, le Tesla Model Y n’était disponible uniquement en version Grande Autonomie et Performance. Le nouveau SUV compact propose désormais la version Autonomie Standard, considérée comme plus abordable. Lancé l’année dernière, ce SUV 100% électrique abandonne donc les 4 roues motrices et un peu d’autonomie pour ce prix plus attractif. Pour rappel, le Model Y Grande Autonomie coûte 49 000 dollars. Cela coûtera donc un peu plus cher que le Model 3, qui est à ce jour, la voiture la moins chère de Tesla. Un modèle standard qui était espéré depuis l’annonce officielle de la voiture en mars 2019.

Vidéos de la nouvelle version

Révélations rapportées par Tesla Daily, youtuber incroyable à suivre !

Tesla a annoncé que les livraisons de cette nouvelle version moins chère commenceront d’ici 2 à 5 semaines sur le sol américain.

Initialement annulé par Elon Musk, le Model Y Autonomie Standard verra donc bien le jour en ce début d’année 2021. Toutefois, l’Europe devra encore attendre puisque le modèle n’est disponible qu’aux Etats-Unis. Reste à savoir si le prix sera équivalent si d’aventure Y serait distribué sur le Vieux Continent. Car en France, le Model Y Grande Autonomie à quatre roues motrices se trouve uniquement en précommande et ce, au prix de 63 000 euros. Une différence importante donc qui mérite de voir son arrivée en Europe.

Quels changements ?

Le Tesla Model Y Autonomie Standard propose 244 miles (392 km – estimation EPA) d’autonomie (contre 370 km d’annoncés) pour une vitesse maximale de 217 km/h (193 km/h prévu initialement). Concernant le passage de 0 à 100 km/h, il se fait en 5,3 secondes. Pour rappel, le Model Y Grande Autonomie disposait de 524 km d’autonomie.

Pour 3000 dollars de plus, Tesla propose l’option sept places, à l’initiative du Model X. Mais tout comme sur le Model S, un troisième rang de deux places supplémentaires se trouve dans le coffre. Deux assises accompagnées d’un rechargeur USB-C pour smartphone. Même si la capacité du Model Y peut faire rechigner à première vue, Tesla promet un « accès facile » à ce troisième rang, d’autant qu’il suffira de baisser ce dernier pour profiter d’un coffre plus grand.

Ne pas oublier bien sûr, la deuxième rangée coulissante avec dossiers réglables, facilement pliables et elles aussi, pouvant offrir un stockage maximal dans la voiture.

Quelles possibilités de voir ce modèle en France ?

Comme mentionné plus haut dans l’article, ni la France, ni l’Europe ne sont pour l’instant concernés par les livraisons du Model Y. Pour cela, il faudra attendre au minimum la mise en service de la Gigafactory 4 de Berlin (usine de fabrication de Tesla, Inc à Grunheide, près de Berlin), attendue pour juillet prochain.

Une arrivée surprise ?

Cependant, en juillet 2020, le PDG Elon Musk avait déclaré que Tesla ne produirait pas cette version du Model Y car il avait déclaré que la portée serait «inacceptablement basse». Plus précisément, que l’autonomie ce serait « moins de 250 miles » (400 km) sur l’échelle de l’EPA (Environmental Protection Agency – Agence américaine de protection de l’environnement). Toutefois, comme l’indique la photo du lancement original du Model Y, Tesla misait en fait sur une autonomie de 230 miles (370 km). C’est donc un changement d’avis de la part d’Elon Musk, qui lance le véhicule et mise prochainement sur 244 miles (392 km) pour le Model Y Standard Range RWD.

Un changement de stratégie donc pour une voiture plus abordable et avec de nouvelles options. Nul doute que les possesseurs d’une Tesla ou simples curieux profiteront de cette baisse de prix.

