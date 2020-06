Suite à l’article que nous avons publié pour vous informer sur le nombre de villes qui ont remis en place le stationnement payant. Sylvia Colloc, VP Sales, nous a accordé une interview pour échanger plus en détails sur les possibilités offertes par cette application qui équipe à ce jour 34 % des communes de France et 2,5M d’utilisateurs.

Paybyphone pour simplifier le stationnement

S’acquitter de son stationnement, est une étape obligatoire pour tous les automobilistes. Très rapidement au cours de notre échange, Sylvia Colloc, nous précise que les règles qui régissent le stationnement font partie du « pouvoir de police des maires », autrement dit, que la ville soit équipée de paybyphone ou non, c’est le maire qui fixe les règles de stationnement.

Si nous souhaitons communiquer plus régulièrement sur ce service, c’est bien entendu pour communiquer sur les villes qui oeuvrent pour offrir plus de services concernant la politique de stationnement à leurs administrés et qui ont également sus agir rapidement en faveur des automobilistes durant la crise du coronavirus. Enfin, ces modifications rapides ont été grandement facilités par le déploiement de ce service dans nos villes.

Paybyphone: les avantages d’une solution unique de stationnement

Sur les avantages d’un système universel, Sylvia Colloc insiste sur le fait qu’ils sont nombreux pour les utilisateurs et nous trouvons important de soutenir ce système qui se développe grâce à la volonté des maires de france qui se préparent aux nouveaux enjeux à venir.

À nous de rappeler que les utilisateurs de véhicules électriques, sont peut-être les mieux placés pour comprendre l’intérêt de la généralisation d’un système unique pour le stationnement afin d’aller plus loin dans les services rendus aux automobilistes qui paient leur stationnement.

En effet et pour l’enjeu du rechargement, la multiplicité des réseaux de rechargement, fait porter la charge de l’universalité à l’utilisateur. C’est le propriétaire de véhicule électrique qui doit posséder toutes les cartes de rechargement afin de bénéficier de l’offre de recharge la plus complète.

Paybyphone disponible dans 170 villes de France

Aujourd’hui environ 32% des communes qui proposent du stationnement payant en France sont équipés de paybyphone. Grâce à cette couverture, le service compte aujourd’hui 2,5 millions d’utilisateurs. paybyphone reconnaît une corrélation entre l’équipement limitrophe et l’usage de l’application. En effet, un seul système représente un avantage certains et Sylvia Colloc, nous confirme que par exemple, en région parisienne où 70 villes sont équipées, les équipes de paybyphone observent un bon dans l’adoption de l’application.

Voyager sans se préoccuper du stationnement

L’universalité est également très pratique dans le cadre de Road-Trips puisque paybyphone s’étend à l’Europe et dans les pays limitrophes. En effet, déjà aujourd’hui si vous voyagez à Genêves ou à Londres, paybyphone peut vous accompagner.

Pourquoi les Mairies choisissent Paybyphone?

Du côté du critère de choix des maires, Sylvia Colloc nous donne l’argument numéro 1. Il s’agit du paiement dématérialisé qui est perçu comme un avantage par les collectivités en matière de coût et encore plus en cette période car cela évite la manipulation d’argent et des investissements importants pour maintenir le réseau d’horodateurs.

Les principaux critères de choix de la solution

Permettre le paiement de son stationnement via son mobile.

Éviter les contacts avec l’espèce par les équipes de collectes des mairies.

Améliorer les services que la collectivité va pouvoir rendre aux visiteurs, aux touristes et aux administrés. L’acquittement du stationnement est facilité par la possibilité de le prolonger à distance ou de l’arrêter avant le terme du stationnement.

Ergonomie de paybyphone: L’application bénéficie d’une très bonne notation de l’application avec 4,7 étoiles sur l’Apple store pour plus de 170 mille notations.

Permettre aux maires de personnaliser la fiche de leur ville.

Un avenir sans horodateur?

C’est bien le souhait de Sylvia Colloc, que la dématérialisation soit totale et ce que nous pouvons observer à l’étranger semble confirmer la tendance, par exemple, au Royaume-Uni les horodateurs sont supprimés et les administrés sont invités à payer exclusivement par Mobile.

Paybyphone peut jouer un rôle dans le plan auto

Une tarification spécifique pour les propriétaires de VE

Sylvia Colloc nous le confirme, pour les villes qui font une tarification particulière pour les véhicules électriques, c’est généralement gratuit donc c’est simple à gérer mais les équipes techniques de l’application travaillent à développer de nouvelles possibilités de tarification qui pourraient être fonction aux émissions de CO2.

Promouvoir des politiques innovantes

Paybyphone travaille pour offrir une flexibilité en faveur de politiques innovantes et prendre en contre, par exemple, la typologie des véhicules pour ainsi permettre aux maires de développer des mesures incitatives en faveur des véhicules propres.

Une fois que le véhicule sera reconnu, il sera possible de l’associer aux règles tarifaires en vigueur. Sylvia Colloc, cite en exemple le cas des villes qui souhaitent accélérer la rotation dans les centres-villes et augmentent le coût du stationnement au fur et à mesure du temps.

Paybyphone: vers des services personnalisés?

Si le volume de villes qui proposent la gratuité aux véhicules électriques semble un sujet que Sylvia Colloc souhaite laisser à la discrétion des collectivités, elle nous affirme vouloir travailler avec les utilisateurs afin de trouver de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de l’application.

Nous remercions Sylvia Colloc, VP Sales de paybyphone qui a accepté de répondre à nos questions et nous travaillerons à communiquer sur les villes qui utilisent paybyphone pour inciter à l’utilisation d’un véhicule propre.