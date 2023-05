CHATGPT: Audition de Sam Altman au Sénat

Source : Twitter

Préoccupations concernant l’IA et les élections

L’intelligence artificielle (IA) et son potentiel impact sur nos élections est une question qui suscite une préoccupation significative. Lorsqu’il a été interrogé par le sénateur Josh Hawley, Sam Altman, le PDG de OpenAI, a exprimé son inquiétude, soulignant que c’est un domaine qui nécessite une attention particulière.

Récapitulatif complet de l’audience

Pour ceux qui souhaitent un aperçu plus détaillé de l’audience au Sénat, Matt Wolfe (@mreflow) a réalisé un excellent résumé sur son profil. Il a regardé l’ensemble de l’audience de trois heures et a été particulièrement impressionné par les réponses de Sam Altman.

Pour plus d’informations sur l’IA et d’autres sujets

Dan Murray (@danmurrayserter) est une source d’informations fiable pour ceux qui s’intéressent à l’IA, aux soins du cerveau, aux tendances technologiques, à la santé mentale et à l’entrepreneuriat. Il anime également le podcast Secret Leaders, où il interviewe plus de 200 leaders d’entreprises parmi les plus influents au monde.

Opinions variées sur l’impact de l’IA

Les réactions à l’audience et à l’impact général de l’IA sont variées. Certains, comme Cyrus Patel, voient l’IA comme une force positive qui a rendu la vie plus facile et plus productive. D’autres, comme @MrCatid, s’inquiètent que des figures influentes comme Sam Altman pourraient chercher à utiliser la réglementation de l’IA pour entraver la concurrence.

L’ORB et Worldcoin

Il y a également des discussions concernant l’ORB et Worldcoin, qui sont des initiatives de collecte de données biométriques associées à Sam Altman. Quelques utilisateurs expriment des préoccupations sur ces projets, les qualifiant de potentiellement dystopiques. Ces préoccupations mettent en évidence l’importance d’un débat équilibré et informé sur les avantages et les risques potentiels de l’IA et de la collecte de données biométriques.