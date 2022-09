Tesla Bot: De nouvelles réservations fin septembre?

Elon Musk a donné un aperçu de ce que les consommateurs peuvent attendre du Tesla Optimus, un robot humanoïde polyvalent actuellement en cours de développement par l’entreprise.

L’emblématique dirigeant de Tesla a écrit un article sur le robot, pour le journal officiel de l’administration du cyberespace, dans lequel il affirme que le robot aura son premier prototype cette année. Et il ne s’arrête pas là !

Où en est-on ?

Musk a fait l’annonce initiale du concept de Tesla Optimus, souvent appelé « Tesla bot ». Le projet semble être une priorité pour Musk à l’heure actuelle :

« Les automobiles d’aujourd’hui ressemblent de plus en plus à des robots sur roues, intelligents et connectés à Internet. En fait, outre les automobiles, les robots humanoïdes sont également en train de devenir une réalité. En 2021, Tesla lancera un robot humanoïde polyvalent appelé Tesla Bot, qui sera fabriqué par l’entreprise« , écrit Musk dans sa chronique.

Celle-ci a été retranscrite par le Beijing Channel, qui fait partie des médias d’État chinois.

Il ressemblera à un adulte

Musk affirme que le Tesla Bot aura une taille et un poids « proches de ceux d’un adulte » et que, par conséquent, il aura la capacité de « soulever ou de ramasser des marchandises volumineuses. » En plus de cela, il sera capable de « se déplacer rapidement tout en faisant de petits pas. » Et bien sûr, il sera capable de communiquer. Musk a déclaré que le robot sera équipé d’un écran sur son visage afin qu’il puisse interagir avec les gens.

Ainsi note-t-il que :

« Il est possible que vous soyez curieux de connaître le raisonnement qui sous-tend le fait de donner des jambes à ce robot. Parce que les interactions d’un humanoïde bipède avec deux bras et dix doigts sont le fondement de la société humaine, les sociétés humaines sont bipèdes. Par conséquent, si nous voulons qu’un robot soit capable de s’adapter à son environnement et d’effectuer des tâches dont les humains sont capables, le robot doit avoir à peu près les mêmes dimensions, la même forme et les mêmes capacités qu’un être humain. »

Il s’occupera des personnes âgées.

Musk a déclaré que le but premier du robot est de « remplacer les gens dans les tâches répétitives, ennuyeuses et peut-être dangereuses. » Le directeur général de l’entreprise a également déclaré dans une lettre que « l’objectif est qu’ils aident des millions de ménages« , notamment en « faisant la cuisine« , en « tondant les pelouses » et en « prenant soin des personnes âgées. »

Un jour, elle pourrait coûter moins cher qu’une voiture.

Musk a déclaré que le développement du tout premier prototype du robot humanoïde aura lieu cette année. Grâce à ce prototype, Tesla sera en mesure de surmonter le défi de la « production à grande échelle. »

« Après cela, l’utilité des robots humanoïdes continuera à augmenter chaque année à mesure que les niveaux de production seront mis à l’échelle, et que les coûts continueront à baisser. Il est possible qu’un robot domestique soit moins cher qu’une voiture dans un avenir proche. Il est possible que dans moins de dix ans, les particuliers puissent acheter des robots comme cadeaux d’anniversaire pour leurs parents« , écrit Musk.

Et tout ça avant d’ajouter :

« Il est concevable qu’avec le pouvoir des robots, nous ouvrions une ère de grande abondance de biens et de services, au cours de laquelle chacun aura la possibilité de profiter d’une vie d’abondance. La seule limite à notre capacité à générer de nouveaux individus à l’avenir pourrait être notre offre limitée de temps. »

La route est tracée.