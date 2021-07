Tesla Model 3: La sélection tapis de l’été

Nous vous proposons ce guide pour que vous puissiez choisir un tapis de sol qui soit parfaitement adapté à votre Tesla Model 3 !

Toute la communauté Tesla Mag plébiscite nos sélections. Vous cherchez d’autres produits pour votre Tesla ? Suivez nos guides !

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Tapis de Sol Topfit pour Tesla Model 3

Tapis en Caoutchouc Tapis de Sol Toutes Saisons (Black PU)

Prévu pour la Tesla Model 3, c’est un tapis bord à bord conçu pour une couverture et une protection maximales. Les tapis de coffre sont faciles à installer, même sans l’aide d’un professionnel.

L’artisanat unique et le design extérieur sont la marque de sa haute qualité ; il est antidérapant et facile à nettoyer. L’installation des tapis de protection facilitera l’entretien de votre véhicule, tout en apportant une touche design à son intérieur ; cela permet également de protéger les tapis de sol OEM ou dissimuler un ancien.

Caractéristiques.

Matériau : Cuir

Couleur : Black PU

Dimensions de l’article L x l x H : 74 x 56 x 16 centimètres

De très belle qualité, il s’adapte parfaitement. Il est design, conforte l’aspect premium de votre véhicule, et se fixe rapidement. Il protège non seulement le sol mais aussi les bordures et les coins. Sa conception le rend facile à retirer pour le nettoyer.

Prix: 131,99 € à commander directement sur Amazon

Tapis de Sol 3D MAXpider

Pour Tesla Model 3 2020-2021 – En Caoutchouc – Tous Temps – Antidérapant – Imperméable – Recouvrement Total

UTILISATION TOUTES SAISONS. Les revêtements de nos tapis sont conçus pour toutes les saisons, afin de protéger le sol de votre voiture contre la pluie, la neige, et la saleté. Ils sont aussi conçus pour garder le plancher de votre véhicule impeccable en toutes saisons.

MATÉRIAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE – Le tapis de sol 3D MAXpider fait preuve d’un inventivité et d’une technicité très élaborées : il est composé des matériels écologiques à 3 couches. Le caoutchouc thermoplastique et la mousse XPE légère offrent une protection imperméable et antitache; Le dos antidérapant MAXpider est breveté, et adhère fermement au plancher. Il empêche les tapis de glisser et d’endommager la moquette originale.

Points positifs

Facile à nettoyer. Les tapis de sol sont fabriqués en surface imperméable, qui offre une résistance inégalée et permet un nettoyage facile. Il suffit de les sortir de votre véhicule, de les frotter avec une serviette humide ou de les rincer avec un tuyau d’arrosage, avant de les essuyer.

La qualité perçue est excellente, à la différence des autres tapis en caoutchouc vendus ordinairement. S’adaptant parfaitement, ils sont une excellente alternative aux tapis d’origine qui ont mal vieillis.

Prix: 199,99 € à commander directement sur Amazon

Tapis de Sol pour Tesla Model 3 2017-2021 BougeRV

Imperméable – À Toute Épreuve – Par Tous Les Temps – Plus Grande Couverture TPE – Matériel Inodore

Simple et élégant, sans nom de marque / logo. Les bords rehaussés offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire. Le look et la sensation de classe rendent la voiture beaucoup plus luxueuse.

Ajustements personnalisés précis pour bord à bord avec Tesla Model 3 2017-2018-2019. Forfait comprend 2 tapis de sol avant et 1 arrière.

Facile à nettoyer : ce tapis de sol, doté de profondes rainures, capture la saleté, les éclaboussures, la neige, la boue, etc. Facile à nettoyer et à entretenir, il ne perdra pas ses propriétés.

Rien à redire sur cet ensemble. Ajustement parfait et style plus sympa que prévu.

S’adapte très bien à la version 2021 de la TM3.

Ces tapis s’adaptent parfaitement à une TM3 SR+ version 2021 et du plus bel effet. Très bon rapport qualité prix.

Prix: 149,98 € à commander directement sur Amazon