Installer des superchargers gratuitement pour vos clients: C’est possible !

La France est en transition vers un avenir conduit par les voitures électriques. Avec de plus en plus de voitures électriques vient le besoin d’avoir des points de recharges accessibles.

Créé en 2020, Electra a comme but de simplifier la vie des conducteurs, et de fournir le meilleur service de recharge possible en France. Electra est un opérateur de point de charge avec l’ambition de simplifier la recharge et faciliter la transition vers le véhicule électrique.

Cette start-up ambitieuse se positionne sur le créneau de la recharge ultra-rapide (bornes de 150kW à 300 kW), dans les zones urbaines des principales métropoles françaises. Une quarantaine de stations Electra, véritables hubs de recharges, seront disponibles d’ici la fin de 2022.

Par après, le déploiement s’accélérera pour atteindre plus de 1000 stations disponibles en 2030.

La société vise un équipement des centre urbains en offrant un accès à le recharge:

Ultra-rapide

Ultra-simple

Ultra-fiable

Vous pourrez compter sur les stations Electra pour vous faire gagner du temps, de l’argent et minimiser le stress. Avec des recharges ultra-rapides, vous n’aurez pas à passer plus de 20 minutes, au cours de vos déplacements pour recharger votre véhicule. Avec des puissances de 150 à 225 kW, un délai de 20 minutes vous permet de recharger votre véhicule complètement. Si vous avez seulement 5 minutes à consacrer à ce processus, vous pourrez quand même retrouver 100km d’autonomie.

Une application mobile pour simplifier la charge

Pour rendre la recharge de votre voiture encore plus simple, Electra dispose d’une application mobile. L’application est conviviale et simple. Pour plus de commodité, Electra propose sa technologie développée 100% en propre avec superviseur, qui permet de simplifier la recharge et proposer des fonctionnalités innovantes comme la réservation de créneau de recharge. Vous pourrez utiliser le système simple d’Electra sans avoir à naviguer sur une technologie compliquée. En plus, vous pouvez compter sur une équipe de spécialistes en informatique qui garantit le fait qu’une station Electra fonctionnera toujours comme elle est sensée le faire.

Electra veut séduire un grand nombre de propriétaires

Electra propose un système de paiement simple et fluide avec des tarifs uniques et transparents. Vous saurez toujours ce que vous obtenez et ne subirez jamais de frais cachés, avec un tarif de seulement 0,44€ / kWh (TTC). Par rapport aux autres stations de charge ultra-rapides, vous bénéficiez de tarifs attractifs.

Conformément à la vision simple et rapide d’Electra, les méthodes de paiement sont garanties d’être aussi fluides que le reste de votre expérience. Voici les modalités à votre disposition:

Directement depuis l’application Electra;

Via un “pass” existant (ex : Freshmile, Chargemap, etc…) grâce à notre connexion à la plate-forme Girève;

Via carte bancaire