10 bonnes raisons pour acquérir un véhicule électrique

Vous entendez de plus en plus parler de véhicule électrique. Les constructeurs annoncent la fin du véhicule thermique et l’ État encourage l’implantation de bornes de recharge sur les territoires, grâce notamment au dispositif Advenir.

Plus de pollution liée à la combustion des moteurs automobile en ville. Les parisiens, lillois, lyonnais ne connaitront plus jamais de pics de pollution aux particules. (Si ? Quand même ? Ah bon… )

La pollution sonore sera réduite. (Nota : dire aux piétons de faire gaffe en traversant)

Les constructeurs auront le sourire aux lèvres, et ça, j’aime bien, car j’aime bien savoir les gens heureux.

La pollution sera émise et maitrisée dans des centres de production en province. (Nota : penser à prévoir un plan de développement de l’électricité verte. En attendant, penser à traiter de passéistes réactionnaires les campagnards qui couinent pour les éoliennes et les sites expérimentaux d’enfouissement de déchets nucléaires )

A l’usage, un moindre besoin en entretien courant, et des pannes réduites et plus simples à réparer, donc…

Plus d’escroquerie des garagistes. (Nota : penser à ne pas faire CAP mécano en 2019, il va y avoir de la perte d’activité)

Plus que voitures neuves sur les routes. Rien qui aurait plus de 10 ans. Bah oui, la durée de vie d’une batterie modulo le cout d’une batterie neuve.

Des excuses en Or pour ne pas aller au boulot : ma voiture est déchargée, je sais pas ce qu’il s’est passé, je vais pas pouvoir venir aujourd’hui.

