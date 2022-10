Tesla Model 3 VS BMW série 4, le match des électriques

À deux reprises, j’ai laissé ma Model 3 au service center Tesla, et les deux fois, on m’a prêté une nouvelle BMW 430c. Ce que j’ai remarqué immédiatemment, c’est le manque de puissance et le manque de réactivité de la BMW. À l’époque, la Model 3 était nouvelle sur le marché et on parlait beaucoup du fait que c’était un ordinateur sur roues.

Avec la BMW, j’ai pris la route sans trop y penser, et j’ai vite réalisé que j’aurais dû me renseigner sur le véhicule avant de partir, car l’ergonomie n’était pas intuitive.

Une mauvaise accélération pour la BMW

La première fois qu’on m’en a prêté une, c’était un jour de pluie, et il était clair que les essuie-glaces automatiques de la BMW ne fonctionnaient pas bien. L’accélération était lente et beaucoup moins rapide de la réponse instantanée de la Tesla. Le fait d’appuyer sur l’accélérateur de la BMW n’a rien donné, après un bref délai et un fort rugissement du moteur, j’ai trouvé une mauvaise accélération.

Un autre problème était qu’elle n’avait pratiquement pas de coffre et cela ne semble pas pratique pour un véhicule de tous les jours.

Lorsque je l’ai rendue, la personne présente (qui était en fait une intérimaire et non une employée Tesla) m’a dit qu’elle obtenait toujours la même réaction et que les clients étaient très heureux de récupérer leur Tesla.

Une nette différence

Je ne voudrais pas que vous me croyiez sur parole et je vous encourage vivement à essayer la BMW et la Tesla pour vous en convaincre. Je n’essaie pas de dénigrer BMW ici ou de faire une déclaration générale sur leur gamme de voitures, mais je pense que les personnes qui essaient les deux trouveront une nette différence.

Je serais très étonné qu’un centre de service BMW prête une Model 3 à un propriétaire de BMW série 4 qui est venu pour une réparation.

Amélioration du service Tesla

Par ailleurs, j’avais demandé un upgrade de mon système de suspension. Tesla l’a mis à jour après l’achat de ma voiture, j’ai préféré la nouvelle suspension et Tesla m’a offert une mise à niveau gratuite. Ils n’étaient pas obligés de le faire et il ne s’agissait pas d’un problème de garantie ou d’un défaut.

L’autre visite était au service center était dûe à une fausse alerte concernant un airbag. Tesla a remplacé le couvercle de l’airbag pour que le problème disparaisse. Mais ils m’ont donné une voiture de prêt avant de le diagnostiquer parce qu’ils ne voulaient pas que je prenne le risque de conduire une voiture qui aurait pu avoir un problème d’airbag. J’ai donc pris une BMW 4 pour la deuxième fois et ce n’était pas mieux que la première fois.