Pourquoi 2023 sera l’année du Cybertruck ?

La fin de l’année 2023 est la date cible fixée par Tesla pour le début de la production de masse de son Cybertruck, soit deux ans après la première dateannoncée pour ce pick-up tant attendu. L’annonce aurait été faite par le chef de l’exécutif Elon Musk en 2019, selon deux personnes familières avec la planification.

Le mois précédent, Tesla a annoncé que des préparatifs étaient en cours dans son usine d’Austin, au Texas, pour fabriquer ce nouveau modèle, la « production précoce » devant commencer au milieu de 2023. Lors d’une conférence téléphonique avec divers experts financiers, Musk a déclaré : « Nous sommes dans le dernier tour de piste pour le Cybertruck. »

Ce nouveau modèle qui devrait être essentiel à la croissance de l’entreprise. Cependant, on peut considérer que Tesla ne commencera pas à enregistrer de revenus, pour un trimestre complet de production, avant le début de 2024.

La production du Cybertruck va démarrer et le prix de production devrait être dévoilé en 2023

Tesla n’a pas encore présenté la version de production du véhicule, ni divulgué la gestion de l’approvisionnement en batteries, ni divulgué le prix final du Cybertruck.

En 2019, Tesla prévoyait un prix initial inférieur à 40 000 dollars, mais depuis, les coûts des véhicules neufs dans leur ensemble ont explosé;Tesla a augmenté les prix de l’ensemble de sa gamme.

Selon une deuxième source, le pack de batteries 4680 présenté par Tesla lors du Battery Day a été intégré dans la conception du Cybertruck. Toutefois, selon Sam Abuelsamid, analyste chez Guidehouse Insights, Tesla n’a pas été en mesure d’augmenter suffisamment la production de ses batteries internes, ce qui pourrait entraîner des retards supplémentaires pour les Cybertrucks, au-delà de 2023.

Afin de passer aux batteries précédentes 2170, Tesla pourrait avoir à effectuer un important travail de reconception des cellules du Cybertruck, a-t-il ajouté.

Musk a déclaré le mois dernier qu’il ne prévoyait pas que les batteries 4680 soient « une contrainte limitative pour le Cybertruck ou quoi que ce soit d’autre ». Il a déclaré que la production de batteries augmentait à un rythme exponentiel, mais il n’a pas fourni d’autre information sur le volume de production.

Plus d’un million de réservations pour le Cybertruck

En 2019, Elon Musk a présenté le Cybertruck lors d’une cérémonie de présentation au cours de laquelle le concepteur du véhicule a brisé les fenêtres en « verre blindé », prétendument indestructibles du véhicule. Cela pour démontrer les capacités du véhicule. Depuis, la société a repoussé à trois reprises le calendrier de fabrication, d’abord à la fin de 2022, puis au début de 2023, et plus récemment au milieu de 2023 comme nouvel objectif de la production initiale.

Il s’agit de la nouvelle date cible pour la production initiale.

L’introduction du Cybertruck de Tesla permettra à l’entreprise d’être concurrentielle sur l’un des segments les plus lucratifs du marché automobile Américain, avec un véhicule électrique (VE). En outre, Ford Motor Co. et Rivian Automotive viendront concurrencer Tesla, avec leurs propres modèles, tout électriques, pour l’instant produits en quantité limitée.

Elon Musk, interrogé en janvier sur le report du lancement de Cybertruck, a indiqué que la raison en était la pénurie de composants, qui frappe l’ensemble de l’industrie automobile.

Depuis le début du mois de mai 2022, Tesla n’accepte plus de commandes en dehors de l’Amérique du Nord. Musk avait alors déclaré que l’entreprise avait reçu « plus de commandes que nous ne pouvions en satisfaire, pour les trois premières années de fabrication ».

Comme pour tout autre nouveau véhicule, une augmentation progressive de la production est attendue.

Jusqu’à présent, Tesla a réussi à vendre toutes les voitures qu’elle a conçues. Cependant Elon Musk a affirmé qu’il se préparait à un ralentissement de l’économie qui allait « probablement se poursuivre jusqu’au printemps 2024.

2023 sera l’année de l’activation de la Gigapress 9000 pour produire le Cybertruck

La société italienne IDRA Group, qui est responsable de la production de la Giga Press utilisée pour le moulage sous pression des pièces du Cybertruck, a déclaré dans un post LinkedIn que la machine de 9 000 tonnes était emballée et prête à être expédiée.

Le message ne mentionne pas nommément Tesla. Tesla a utilisé la Giga Press pour réduire les coûts de production et simplifier le processus d’assemblage du modèle Y; attirant l’attention d’autres constructeurs automobiles, dont Toyota.