Kia EV6 2023 : premières impressions « sans filtre » !!

La Kia EV6 2023 est la jumelle de la Hyundai Ioniq 5, nommée « World Car of the Year 2022 ». Cependant, la nouvelle version de la Kia EV6 se fraye un chemin sur le marché des véhicules électriques. Notamment avec un comportement routier sportif et un design audacieux qui lui sont propres.

Moteur, puissance et performances

Le groupe motopropulseur est organisé selon une configuration standard en mode propulsion. Toutefois, les véhicules à traction intégrale sont plus puissants, et offrent une autonomie maximale allant jusqu’à près de 500 km. La tenue de route est souple, surtout pour un SUV. Ce qui rend la conduite sur les routes secondaires très reposante, et même parfois amusante.

Intérieur de la Kia EV6 GT (source : site officiel Kia Motors)

Côté habitabilité, l’intérieur de l’EV6 conserve son design confortable. De plus, il est suffisamment spacieux pour valider sa position parmi ses concurrents SUV électriques. Citons les plus connues, comme la Ford Mustang Mach E, la Ioniq 5 et la Volkswagen ID.4.

La pépite de la gamme : le modèle GT

Ainsi, la gamme Kia EV6 2023 est couronnée par le modèle GT, rapide comme l’éclair. En effet, outre son moteur de 576 chevaux, une suspension réglable vient s’ajouter, en plus de son pedigree déjà impressionnant. La puissance maximale du système de propulsion peut être débloquée en appuyant sur un bouton vert situé sur le volant.

Le nouveau modèle GT est le meilleur choix pour les conducteurs au style de conduite plus agressif. De fait, avec ses 576 chevaux, il offre suffisamment de puissance pour rendre envieux les propriétaires du modèle Stinger. Surtout lorsqu’il les dépasse.

Il y a fort à parier, et les données constructeur vont en ce sens, que cela sera suffisant pour accélérer la Kia EV6 GT à 100km/h en seulement 3,2 secondes. De fait, Kia a amélioré les performances de la GT. L’habitacle comporte désormais des éléments plus racés, comme des sièges sport et des garnitures vert fluo. On aime ou pas, mais le style est là.

Un point sur l’autonomie

Ces améliorations sont destinées à compléter la tenue de route et l’accélération améliorées de la GT. Son autonomie est, pour le moment, estimée à seulement 330 km en moyenne par charge. Cela représente une baisse substantielle par rapport à l’autonomie maximale du modèle le plus efficace. Rappelons que celui-ci est estimé à près de 500 km par charge.

Si vous optez pour la plus grande batterie, la puissance du système de propulsion passera à 225 chevaux. Malheureusement donc, l’augmentation de la puissance nécessaire pour produire plus de chevaux réduit aussi, l’autonomie estimée de la GT. Vitesse ou autonomie, il faut encore choisir.

La Kia EV6 2023 à l’essai

Nous avons eu l’occasion de conduire le modèle GT-Line AWD. Autant le dire, nous avons adoré son accélération gratifiante. Sa maniabilité tout en souplesse et ses réglages de freinage régénératif personnalisables ne nous ont pas déçus également.

Kia EV6 GT (source : site officiel Kia Motors)

Cette version de 320 chevaux a réalisé un chrono de 4,5 secondes de 0 à 100 km/h. Si la performance maximale en ligne droite est une priorité pour vous, la GT de 576 chevaux est définitivement pour vous. Surtout avec son accélération capable de rivaliser avec les meilleures Tesla Model 3.

Le modèle « Performance » est assurément l’option la plus chère de la gamme. Mais il offre des améliorations telles que :

un différentiel à glissement limité électroniquement,

un châssis plus rigide,

une suspension adaptative,

des freins plus robustes.

Fort logiquement, il occupe également la première place de la gamme.

Notre avis sur la Kia EV6 2023

Le nouveau modèle de Kia suit une route totalement distincte, sur le plan dynamique, de la Hyundai Ioniq 5. Et ce, tout en partageant le meilleur de la plateforme E-GMP. Et c’est surement une bonne chose.

Elle est grande, et reste silencieuse dans ses déplacements. Son architecture de 800 volts permet de tirer le meilleur parti de n’importe quelle station de recharge publique. Indéniablement, elle est l’une de ces voitures qui vous fait vous demander si les autres constructeurs n’ont pas un temps de retard sur l’offre coréenne en matière d’électromobilité.

Pour résumer, la Kia EV6 2023 est à la fois bien conçue, et suffisamment inhabituelle pour se démarquer. Oui, ce n’est pas une petite voiture sur une route normale. Mais ce n’est pas pire que la plupart des SUV. Les systèmes de sécurité paranoïaques (avec leurs « bong ! », « tchiip ! », « bliiip ! ») peuvent plaire aux observateurs d’EuroNCAP, mais ils sont ennuyeux dans la vie réelle.