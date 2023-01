Pourquoi le réseau Supercharger de Tesla est différent des autres ?

Le développement de la technologie des véhicules électriques (VE ou EV) est en constante évolution, mais il y a encore des obstacles à surmonter avant que celles-ci ne deviennent la norme. L’un des principaux défis est la disponibilité de bornes de recharge rapides et fiables pour alimenter ces véhicules. Tesla a pris les devants en créant son propre réseau de bornes de recharge, appelé Supercharger, qui se distingue des autres options disponibles sur le marché.

Nous allons explorer dans cet article les spécificités uniques des bornes de recharge Supercharger et comment elles ont permis à Tesla de se démarquer dans l’industrie des voitures électriques.

Voici la courbe de déploiement du réseau Supercharger dans le monde

Tesla ajoute des superchargeurs >5,5x plus vite qu’entre 2012 et 2018. L’entreprise a atteint 12k superchargeurs environ 2 300 jours après avoir ouvert son premier en septembre 2012. Elle a mis en ligne autant de superchargeurs entre le 10 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 (416 jours).

Les premières bornes de recharge ultra-rapide avec une disponibilité constante

Modèle économique « Not for Profit »

Les Superchargers de Tesla se distinguent des autres options de recharge par leur modèle économique « Not for Profit ». Cela signifie, théoriquement, que Tesla ne vise pas à faire des profits sur les bornes de recharge, mais plutôt à fournir un service de recharge abordable. Cependant, cela signifie également que la croissance du réseau de Superchargers dépend des revenus générés par les bornes existantes.

Ce qui semble être sur la bonne voie, car Tesla compte aujourd’hui 35 000 Superchargers répartis dans plus de 3500 stations à travers le monde dont 10 000 en Europe et pas moins de 1500 en France.

Innovation dans la fabrication

Gigafactory Texas

Pour réduire les coûts, et augmenter le taux de croissance du réseau de Superchargers, Tesla a récemment construit une usine qui utilise les principes de la production en série pour la fabrication de Superchargers. Ils ont également commencé à utiliser des bases préfabriquées en béton armé pour les bornes de recharge, qui peuvent être déplacées facilement. Cette innovation permet à Tesla de déployer rapidement de nouvelles bornes de recharge et de réduire les coûts d’installation.

En bref, le réseau de recharge Supercharger de Tesla se démarque des autres options disponibles sur le marché, par une puissance de recharge élevée, une implantation très étendue, un modèle économique « Not for Profit » et l d’une industrialisation innovante permettant de réduire les coûts.

Tesla est loin d’être le seul acteur sur le marché des bornes de recharge. Rien qu’aux Etats-Unis, il existe environ 100 entreprises différentes qui fournissent des services de recharge. Néanmoins, avec pour objectif une augmentation de la taille de son réseau de Superchargers de 31% d’ici à la fin de 2022, il est probable que ces bornes de recharge deviennent de plus en plus courantes dans les années à venir.