Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Bordeaux. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Novotel Bordeaux Centre 45 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW Hôtel Pullman Bordeaux Lac Avenue Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux 1 x CEE 3P+N+E (red – 3-phase) Le Saint-James 3 Place Camille Hostein, 33270 Bouliac 1 x Tesla Dest.Charger 14.00kW Hôtel Château Pape Clément 216 Avenue Dr Nancel Penard, 33600 Pessac, France 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW Comte d’Ornon Hôtel & Spa 2-4 Allée de Mégévie, 33170 Gradignan, France 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Novotel Bordeaux Centre

Situé à 2 minutes à pied d’un arrêt de tramway, cet hôtel moderne se trouve à 6 minutes de marche du musée des Beaux-Arts de Bordeaux et à 2 km du Grand Théâtre de Bordeaux, un opéra datant du XVIIIe siècle.

Les chambres modernes sont équipées d’un accès Wi-Fi, d’une télévision à écran plat, d’un bureau, d’un canapé-lit ainsi que d’un nécessaire à thé et café. Celles de catégorie supérieure comprennent également une machine Nespresso et un minibar.

Le séjour est gratuit pour les enfants âgés de 16 ans et moins accompagnés d’un adulte. Les animaux de compagnie sont acceptés moyennant un supplément. L’établissement possède un restaurant raffiné avec terrasse, un bar et une aire de jeux pour enfants.

Adresse: 45 Cours Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 2.76kW

Hôtel Pullman Bordeaux Lac

Situé à côté d’un vignoble et d’un lac, cet hôtel moderne se trouve à 2 minutes à pied du Palais des Congrès, à 4 minutes du casino Théâtre Barrière et à 7 km du centre-ville de Bordeaux.

Les chambres haut de gamme bénéficient du Wi-Fi, d’une télévision, d’un minibar et d’un service de chambre 24h/24. Celles de catégorie supérieure offrent une vue sur le lac. Les suites comprennent en outre un coin salon avec canapé-lit.

L’hôtel dispose d’un restaurant avec terrasse et vue sur le lac, et d’un bar à l’ambiance décontractée avec une table de billard. Il comprend également une piscine extérieure chauffée, une piste de course, un centre d’affaires et des salles de conférence.

Adresse: Avenue Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux

Type de recharge: 1 x CEE 3P+N+E (red – 3-phase)

Le Saint-James

Installé à Bouliac et offrant une vue sur la Garonne, l’Hôtel Le Saint-James, réaménagé par l’architecte Jean Nouvel, possède un jardin, une terrasse et une piscine extérieure. Cet hôtel 4 étoiles vous propose des hébergements climatisés avec une salle de bains privative.

Vous pourrez également savourer un verre au bar. Les chambres de l’hôtel sont dotées d’un bureau et d’une télévision par satellite à écran plat. Un petit-déjeuner continental vous sera servi chaque matin. Vous pourrez dîner sur place au restaurant étoilé au guide Michelin, proposant une cuisine inspirée par les saisons préparée avec des produits locaux.

L’établissement comprend également un deuxième restaurant, Le Café de l’Espérance, situé dans le village. Vous aurez la possibilité de pratiquer différentes activités à Bouliac et dans les environs, telles que le vélo.

Le personnel de la réception, parlant anglais et espagnol, pourra vous fournir des informations. L’Hôtel Le Saint-James se trouve à 11 km de Bordeaux et à 37 km de Saint-Émilion. L’aéroport le plus proche, celui de Bordeaux-Mérignac, est situé à 24 km.

Adresse: 3 Place Camille Hostein, 33270 Bouliac

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 14.00kW

Hôtel Château Pape Clément

Ce château-hôtel haut de gamme doté d’un vignoble de 60 hectares se trouve à 9 km de l’emblématique place de la Bourse, dans le centre-ville de Bordeaux. Il se situe également à 8 km de l’aéroport de Bordeaux.

Les 3 chambres élégantes et richement décorées sont dotées de parquet, d’une télévision à écran plat, du Wi-Fi gratuit et d’une machine à café Nespresso. Certaines disposent d’un mobilier ancien, d’une salle de bain en marbre et/ou d’un lustre.

Les 3 suites comprennent en outre un espace de vie et/ou un canapé-lit. Un service de chambre est proposé. L’établissement possède un salon chic, des salles à manger privées raffinées et une véranda indépendante ornée de vitraux, œuvre de Gustave Eiffel.

L’hôtel propose en outre un petit-déjeuner en supplément, un service de prêt de vélos, des visites de vignobles et des dégustations de vin.

Adresse: 216 Avenue Dr Nancel Penard, 33600 Pessac, France

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Comte d’Ornon Hôtel & Spa

Situé à moins d’1 km de l’A63, cet hôtel de style décontracté se trouve à 11 km du centre-ville et à 12,1 km de l’aéroport de Bordeaux.

Les chambres minimalistes sont dotées d’une salle de bain attenante, de la climatisation, d’un accès Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat avec les chaînes du satellite. Celles de catégorie supérieure sont équipées d’une machine à expresso.

Les chambres familiales sont en outre pourvues d’un canapé-lit ou de lits superposés. Les suites comportent un coin salon et une terrasse. L’établissement possède un bar à vin ainsi qu’un restaurant convivial avec terrasse servant une cuisine traditionnelle et régionale.

Le petit-déjeuner est payant. L’espace spa, qui propose des soins (en supplément), comprend un bain à remous, une salle de sport et un sauna. Des salles de réunion sont à disposition.

Adresse: 2-4 Allée de Mégévie, 33170 Gradignan, France

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

