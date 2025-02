Tesla continue d’affiner son Model Y avec un facelift qui modernise son design et ajoute des fonctionnalités pratiques. Voici trois moments marquants de cette présentation en vidéo, avec mon avis sur ces nouveautés.

1. Un design inspiré du Cybertruck (0:13 – 0:37)

Dès les premières secondes, l’une des améliorations les plus visibles saute aux yeux : une bande de LED qui court sur toute la face avant, évoquant le Cybertruck. Ce choix esthétique donne au Model Y une allure plus futuriste et plus agressive. Toutefois, une question légitime se pose : ces feux ultra-fins sont-ils efficaces ? Heureusement, Tesla a dissocié l’éclairage principal en plaçant les phares en contrebas, une solution déjà vue sur le Cybertruck. Une autre surprise : la suppression des antibrouillards. Un choix discutable, car même si les nouvelles technologies d’éclairage sont performantes, ces feux restent un atout en conditions difficiles.

💡 Mon avis : Ce facelift réussit à moderniser le Model Y, mais la suppression des antibrouillards pourrait diviser les conducteurs en fonction de leurs usages.

2. Un design épuré… mais jusqu’où ? (0:42 – 0:48)

L’autre détail frappant est la disparition du logo Tesla sur la carrosserie. Fini le badge reconnaissable, place à une identité plus minimaliste. Désormais, seul le lettrage « TESLA » figure sur la carrosserie, obligeant les non-initiés à reconnaître la marque sans symbole.

💡 Mon avis : C’est une approche audacieuse et typiquement Tesla. Après avoir supprimé les boutons physiques à l’intérieur, la marque pousse encore plus loin son minimalisme. Reste à voir si les puristes apprécieront cette décision.

3. Une caméra avant enfin intégrée (0:49 – 1:03)

Tesla a enfin répondu à une demande récurrente des propriétaires : l’ajout d’une caméra avant pour une vision à 360°. Située dans la calandre, cette caméra apporte une aide précieuse pour le stationnement. Elle est même autonettoyante et chauffante, un détail qui fera la différence en hiver.

💡 Mon avis : C’est une vraie amélioration en termes de sécurité et de confort de conduite. Cependant, Tesla persiste à ne pas remettre les capteurs de stationnement, ce qui reste un sujet de frustration pour certains utilisateurs.

Conclusion : Un facelift réussi mais perfectible

Ce Model Y restylé marque une belle évolution en termes de design et de technologie. L’inspiration du Cybertruck, le minimalisme renforcé et la caméra avant sont des ajouts appréciables. Cependant, la suppression des antibrouillards et l’absence de capteurs de stationnement montrent que Tesla reste fidèle à sa vision… quitte à cliver son public.

👉 Et vous, que pensez-vous de ce facelift du Model Y ?