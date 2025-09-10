Expansion des infrastructures de recharge rapide en Auvergne-Rhône-Alpes

La mobilité électrique continue d’accélérer en France avec l’annonce de l’implantation de 65 nouvelles stations de recharge rapide en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet ambitieux et stratégique, estimé à plus de 20 millions d’euros, débutera ses premiers travaux dès octobre. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique croissante de déploiement des infrastructures nécessaires à soutenir la transition énergétique.

Un investissement colossal pour une mobilité durable

Cet investissement, chiffré précisément à 20,69 millions d’euros, est le fruit d’un partenariat solide entre Sowatt Solutions, une filiale du groupe de distribution automobile Jean Lain Mobilités, et la Banque des Territoires. Ces deux entités financent le projet à hauteur de 51 % et 49 % respectivement. Cette coopération reflète leur engagement commun pour une mobilité verte et accessible.

Un maillage stratégique des infrastructures

Les stations seront stratégiquement implantées, avec une concentration probable autour des concessions du groupe Jean Lain Mobilités en Auvergne-Rhône-Alpes. Cet ancrage local est évident dans la signature de l’accord au sein de la concession Audi Jean Lain Mobilités à Chambéry, qui héberge déjà une station de recharge Audi Charging Hub. Inaugurée fin 2024, cette station propose des puissances de charge variant de 22 à 360 kWh, démontrant une fois de plus l’avant-gardisme de la région en matière d’infrastructure électrique.

Implications pour l’environnement et la région

Cette nouvelle infrastructure contribuera non seulement à réduire l’empreinte carbone du transport dans la région, mais elle améliorera également l’accessibilité aux véhicules électriques pour un plus grand nombre d’usagers. L’Auvergne-Rhône-Alpes, pionnière dans le secteur, renforce ainsi son rôle de leader en Europe pour une transition écologique efficace.

Une tendance en pleine croissance

Le déploiement de ces stations fait écho à d’autres initiatives similaires en France et en Europe. En Suisse, par exemple, DPD teste la recharge intelligente, tandis que les villes comme Béziers, Arcachon, et Aigues-Mortes multiplient les installations de bornes de recharge. Ce phénomène témoigne d’une tendance à l’accélération des dispositifs de recharge pour répondre à l’augmentation croissante du parc de véhicules électriques.

Grâce à ces nouvelles installations, l’Auvergne-Rhône-Alpes renforce son infrastructure en matière de recharge électrique, garantissant non seulement une plus grande couverture de son territoire mais également une meilleure résilience en cas de croissance future du nombre de propriétaires de véhicules électriques.

