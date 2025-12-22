XPENG : Un champion des marques chinoises sur le marché danois

Le marché automobile danois a récemment vu XPENG se hisser au sommet des marques chinoises en matière de ventes, une réalisation impressionnante dans un pays où moins de 20 000 véhicules nouveaux sont immatriculés chaque mois. Alors que le Danemark atteint un taux de pénétration des véhicules à nouvelle énergie de plus de 65 %, XPENG a réussi à percer malgré une forte concurrence.

Des modèles phares : G6 et G9

Les modèles XPENG comme le G6 et le G9 sont au cœur de ce succès. Ces modèles, combinant technologie de pointe et design attrayant, ont captivé les consommateurs danois, offrant des alternatives séduisantes aux marques plus établies sur le marché européen. Leur popularité est un facteur clé qui a permis à XPENG de devenir le champion des ventes des marques chinoises au Danemark.

Croissance continue et impressionnante

Dès son entrée sur le marché danois, il y a moins de trois ans, XPENG s’est distingué par une croissance mensuelle continue. De janvier à novembre 2025, XPENG a livré 39 773 véhicules sur les marchés étrangers, marquant une augmentation annuelle de 95 %. Ce chiffre impressionne non seulement par son ampleur mais aussi par la rapidité avec laquelle la marque a réussi à s’imposer à l’international.

Stratégie de mondialisation : expansion et réseaux

En novembre 2025, XPENG a encore élargi son réseau mondial, atteignant 52 pays et régions et disposant de 321 points de vente et de service à l’étranger. Cette expansion rapide souligne non seulement l’ambition globale de XPENG mais assure également un support client solide sur les marchés où ils opèrent.

Un jalon important en Europe

Dans le cadre de leur stratégie mondiale, XPENG a franchi une étape cruciale en novembre 2025, lorsque les nouvelles immatriculations de véhicules ont dépassé 2 000 unités sur le marché européen. Ce succès renforce la présence de XPENG en Europe, témoignant de la demande croissante pour leurs véhicules modernes et écologiques.

En conclusion, l’ascension rapide de XPENG sur le marché danois et son succès international sont révélateurs de la force et de l’innovation des marques de véhicules électriques chinoises. Alors que l’entreprise continue d’étendre sa portée mondiale, l’industrie automobile observe attentivement pour voir quelle sera sa prochaine étape.

source: https://eu-evs.com/bestSellers/DK/Brands/Month/2025/11