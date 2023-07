Tesla Model Y est la voiture la plus vendue en Danemark au premier semestre 2023

La Tesla Model Y est devenue la voiture la plus vendue, tous types de motorisation confondus, en Danemark au premier semestre 2023. La voiture a remporté une victoire écrasante, enregistrant plus de voitures que ses quatre concurrents les plus proches réunis. La Tesla Model 3 a pris la quatrième place.

Tesla Model Y séduit les Danois

La Tesla Model Y continue de remporter des victoires sur le marché européen. Au premier trimestre 2023, la voiture est devenue la voiture la plus vendue au Danemark, loin devant ses concurrents. Dans les mois suivants, le SUV a continué de prendre de l’avance, ce qui a inévitablement conduit à une nouvelle victoire. Selon les données fournies par Tesla Club Denmark sur Twitter, le véhicule est devenu la voiture la plus vendue dans le pays au cours des six premiers mois de 2023. Sa victoire a été écrasante pour les concurrents.

La Model Y est la voiture la plus vendue au Danemark

Les données montrent que pendant la première moitié de l’année, Tesla a vendu 8 655 Model Y au Danemark. C’est plus que les quatre de ses concurrents les plus proches combinés, ce qui est impressionnant. En deuxième position, on trouve la Peugeot 208 avec 2 661 ventes. L’écart entre les voitures est énorme. La différence de 5 994 unités souligne que la Model Y est une leader incontestée. Au vu des données de vente des autres voitures, la probabilité que la Model Y perde la première place au profit d’un concurrent en 2023 est proche de zéro.

En troisième position, on trouve la Ford Kuga avec 2 344 unités. La voiture était seulement légèrement derrière la Peugeot 208. En quatrième position, on trouve une autre voiture de Tesla, la Model 3. La compagnie a vendu 1 665 unités de la berline électrique au premier semestre 2023. Enfin, la Hyundai i10 clôture le top cinq avec 1 648 unités vendues.

La Model Y sera la voiture la plus vendue en 2023

Elon Musk avait prédit que la Model Y serait un jour la voiture la plus vendue au monde. L’année dernière, il a déclaré avec confiance que le SUV atteindrait cette victoire en 2023. Pour les quatre premiers mois de cette année, la Model Y était effectivement la voiture la plus vendue au monde. Les données finales pour mai restent à recevoir.

Alors que les usines américaines du constructeur approvisionnent le marché local en Model Y, la Giga Shanghai fournit des SUV aux pays voisins et au Canada. Sur le marché européen, qui est le troisième marché majeur de Tesla, la Giga Berlin est responsable des livraisons. Actuellement, l’usine peut produire plus de 5 000 Model Y par semaine, soit plus de 20 000 unités par mois.