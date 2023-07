Tesla Giga Texas Installe sa Propre Infrastructure de Stockage d’Énergie avec des Unités Megapack

Tesla Giga Texas a commencé à installer son propre système de stockage d’énergie par batteries (BESS), constitué de 68 unités Megapack. Les six premiers Megapacks sont déjà en place. Une fois terminé, le BESS de 136 MW stockera l’énergie des panneaux solaires, qui sont placés sur le toit de l’usine.

Tesla renforce l’infrastructure énergétique du Texas

En février 2021, le Texas a été frappé par des tempêtes hivernales. En conséquence, des millions de personnes ont été privées d’électricité pendant plusieurs jours. La construction de Giga Texas a également été interrompue à l’époque en raison de problèmes d’énergie. L’entreprise est devenue l’une de celles qui ont aidé la population locale. Tesla a fait don et livré de la nourriture et des articles de première nécessité aux quartiers touchés. En outre, cette situation a incité l’entreprise à aider l’État à renforcer son marché de l’énergie.

Tesla entre sur le marché de l’énergie au Texas

Au début de mars 2021, on a appris que Tesla entrait sur le marché de l’électricité au Texas. À cette époque, on a appris que l’entreprise allait construire une grande batterie de stockage d’énergie connectée au réseau. Plus tard, on a appris que Tesla construisait un projet composé de 81 Megapacks à Angleton. De plus, fin août, l’entreprise a demandé à devenir fournisseur d’électricité au Texas et a annoncé ses plans pour entrer sur le marché de l’énergie de l’État. La Commission des services publics du Texas a certifié Tesla en tant que fournisseur d’électricité dans l’État dans un dossier daté du 3 novembre 2021.

Giga Texas obtient une installation solaire massive

Après l’achèvement du bâtiment principal de Giga Texas, les observateurs ont remarqué que son toit commençait à être recouvert de panneaux solaires. Tesla cherchait à s’auto-alimenter partiellement en énergie, afin de ne pas dépendre du système énergétique de l’État. Comme les panneaux solaires seuls ne pouvaient pas garantir la fiabilité, Tesla a commencé à développer un plan pour installer un système de stockage d’énergie.

Tesla construit son propre BESS avec des Megapacks

En mars 2022, Tesla a déposé un nouveau projet à Giga Texas. Il est appelé « GIGA TEXAS LCRA PERMANENT SWITCHYARD & BESS » et il est situé sur 53 acres de terrain. Le plan du projet montrait que Tesla formerait un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 68 unités Megapack. La capacité totale sera d’environ 136 MW. La construction du projet Giga Texas a déjà commencé.

Les premières unités Megapack ont déjà été installées

Selon Joe Tegtmeyer sur Twitter, qui suit les progrès de la construction de Giga Texas, les premiers Megapacks sont déjà arrivés. Il a signalé avoir remarqué que six unités étaient déjà installées. De plus, l’installation des transformateurs se poursuit et quelques autres dalles de béton restent à installer.