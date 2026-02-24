Tesla Model Y : Le retour du « Deep Blue Metallic » bientôt confirmé ?

Depuis le lancement de la nouvelle version de la Tesla Model Y (souvent désignée sous le nom de code « Juniper »), le catalogue de couleurs a connu des remaniements majeurs. Pourtant, une observation récente vient de relancer les spéculations : une Model Y « Standard » a été aperçue portant une robe Deep Blue Metallic et des plaques constructeur.

Ce choix de couleur est intrigant car, bien qu’il soit absent du configurateur actuel pour ce modèle spécifique, il a laissé des traces partout dans la communication officielle de la marque.

Une présence fantôme dans les actifs de Tesla

Le « Deep Blue Metallic » n’est pas une nouveauté absolue chez Tesla, mais sa disponibilité sur les nouvelles versions de la Model Y est pour le moins floue. Plusieurs indices suggèrent que ce n’est qu’une question de temps avant son officialisation :

Photos officielles et presse : Lors de la présentation des nouveaux modèles, plusieurs véhicules de test destinés aux journalistes arboraient cette teinte.

Lors de la présentation des nouveaux modèles, plusieurs véhicules de test destinés aux journalistes arboraient cette teinte. Code source et serveurs : Des enquêteurs du web ont débusqué des visuels haute définition du véhicule dans cette couleur, cachés dans les actifs du site web de Tesla, prêts à être activés sur le configurateur.

Des enquêteurs du web ont débusqué des visuels haute définition du véhicule dans cette couleur, cachés dans les actifs du site web de Tesla, prêts à être activés sur le configurateur. Plaques constructeur : L’apparition récente d’un modèle de série avec des plaques « Manufacturer » indique que Tesla effectue des tests de validation finale ou des prises de vue publicitaires.

Une stratégie de segmentation des couleurs

Tesla semble adopter une approche de plus en plus régionale et segmentée pour ses peintures, grâce aux capacités avancées des « Paint Shops » de la Gigafactory Berlin et de Shanghai.

Teinte Statut Actuel Observation Marine Blue Premium (Europe) Un bleu très profond, presque noir, réservé aux modèles haut de gamme. Glacier Blue Exclusif Asie Un bleu clair métallisé très moderne. Deep Blue Metallic En attente Le bleu classique, aperçu sur les modèles « Standard » en test.

L’observation d’une version Standard (propulsion) en Deep Blue Metallic suggère que Tesla pourrait réserver cette teinte plus « classique » et moins coûteuse à produire pour ses modèles d’entrée de gamme, tout en gardant le Marine Blue multicouches pour les finitions Grande Autonomie et Performance.

Pourquoi maintenant ?

L’introduction de nouvelles couleurs est un levier marketing puissant pour Tesla. Sans changer la carrosserie, une nouvelle teinte permet de :

Relancer l’intérêt pour le modèle le plus vendu de la marque.

pour le modèle le plus vendu de la marque. Différencier les versions produites localement (Berlin vs Shanghai vs Austin).

produites localement (Berlin vs Shanghai vs Austin). Répondre à la concurrence (notamment chinoise) qui propose des palettes de couleurs bien plus audacieuses.

Note de l’expert : Les plaques constructeur sur une couleur « non disponible » sont presque toujours le signe précurseur d’une mise à jour du configurateur dans les 3 à 6 mois suivants.

Conclusion

Si vous avez flashé sur ce bleu profond lors des premières photos de la Model Y, la patience semble être votre meilleure alliée. Tout indique que Tesla prépare le terrain pour une expansion de sa palette chromatique, réintégrant le Deep Blue Metallic comme une option standardisée pour le grand public.