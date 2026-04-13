Marché des Véhicules Électriques aux USA : Tesla Domine, GM Accélère (Q1 2026)

Le paysage automobile américain poursuit sa mutation électrique en ce début d’année 2026. Si Tesla conserve sa couronne, les données publiées par Cox Automotive révèlent un marché de plus en plus fragmenté où les constructeurs historiques commencent enfin à récolter les fruits de leurs investissements massifs, notamment le groupe General Motors.

Le Top 10 : Le règne sans partage du Model Y

Sans surprise, le Tesla Model Y écrase la concurrence avec 78 591 unités vendues. À lui seul, il représente plus du double des ventes du second au classement, son frère cadet le Model 3 (31 672 unités).

Toutefois, la véritable surprise vient de la troisième marche du podium. Le Toyota bZ, avec 10 029 ventes, confirme que le géant japonais a réussi son virage électrique après un démarrage timide. Il est suivi de près par le Hyundai Ioniq 5 et le Chevrolet Equinox EV, ce dernier s’imposant comme le nouveau champion du rapport qualité-prix chez General Motors.

Classement des 10 meilleures ventes (Q1 2026)

Rang Modèle Unités vendues 1 Tesla Model Y 78 591 2 Tesla Model 3 31 672 3 Toyota bZ 10 029 4 Hyundai Ioniq 5 9 790 5 Chevrolet Equinox EV 9 589 6 Rivian R1S 5 494 7 Ford Mustang Mach-E 4 600 8 Lexus RZ 4 456 9 Tesla Cybertruck 3 519 10 Cadillac Lyriq 3 370

Les Tendances Clés du Trimestre

1. L’offensive massive de Cadillac et GM

General Motors semble avoir résolu ses problèmes de production de batteries Ultium. Le groupe place désormais plusieurs modèles dans le top 25 : l’Equinox EV (5e), le Cadillac Lyriq (10e), mais aussi les nouveaux venus comme le Cadillac Optiq (14e) et le Vistiq (20e). L’arrivée de l’Escalade IQ (1 432 unités) montre également une forte demande pour le luxe électrique grand format.

2. Rivian maintient le cap, Lucid décolle avec le Gravity

Rivian continue de surpasser les attentes dans le secteur des startups. Le R1S (5 494 unités) reste leur best-seller, loin devant le pick-up R1T.

Du côté de Lucid, le lancement du SUV Gravity (1 631 unités) est un succès immédiat, dépassant déjà les ventes de la berline Lucid Air (920 unités).

3. Les nouveaux arrivants transforment le marché

L’année 2026 marque l’entrée en force de modèles très attendus :

Hyundai Ioniq 9 : Avec 1 990 ventes, le grand SUV familial démarre fort.

: Avec 1 990 ventes, le grand SUV familial démarre fort. Volkswagen ID. Buzz : L’icône néo-rétro séduit 839 acheteurs pour son lancement.

: L’icône néo-rétro séduit 839 acheteurs pour son lancement. Jeep Wagoneer S & Recon : Bien qu’encore en phase de montée en puissance, l’entrée de Jeep sur le segment 100% électrique est désormais une réalité.

Les défis des constructeurs européens

Si BMW s’en sort honorablement avec l’i4 (2 184 unités) et l’iX (1 788 unités), d’autres marques historiques semblent marquer le pas. Volkswagen voit son ID.4 chuter à seulement 338 unités, tandis qu’Audi peine avec des volumes très faibles sur ses modèles e-tron (seulement 2 unités pour le Q8 e-tron ce trimestre).

Conclusion : Un marché à deux vitesses

Le marché américain des VE en 2026 est caractérisé par un fossé qui se creuse. D’un côté, les « blockbusters » comme le Model Y et l’Equinox EV qui démocratisent l’électrique. De l’autre, une multitude de modèles de niche et de luxe (Mercedes, Audi, Porsche) qui luttent pour exister face à une concurrence domestique et asiatique (Hyundai/Kia/Toyota) de plus en plus agressive.