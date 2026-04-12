J’ai roulé 100 000 km en Tesla. Voici tout ce que j’ai vraiment dépensé — jusqu’au dernier centime.

Il y a trois ans, j’ai acheté une Tesla Model Y Grande Autonomie. Neuve. 58 990 € après options, avant aides. Depuis, j’ai roulé 100 000 kilomètres avec. Pas en théorie — sur les routes françaises, les autoroutes, les montagnes en hiver, les villes l’été.

J’ai gardé toutes les factures. Toutes les notes. Tous les reçus Superchargeur. Tous les relevés d’assurance. J’ai additionné. Et j’ai soustrait ce que j’aurais payé en carburant si j’avais gardé mon SUV thermique précédent.

Ce qui suit, c’est le décompte réel. Pas un communiqué de Tesla. Pas une projection d’analyste. Des chiffres.

Le véhicule : ce que j’ai réellement payé à l’achat

Tesla Model Y Grande Autonomie — millésime 2023 Prix catalogue : 58 990 € Options : Autopilot amélioré (3 800 €), intérieur blanc (1 190 €), jantes 20″ (1 800 €) Total affiché : 65 780 €

Aides perçues à l’achat :

Bonus écologique (j’étais éligible à l’époque, conditions 2023) : − 5 000 €

Prime à la conversion (véhicule thermique repris) : − 2 500 €

Prix final réellement payé : 58 280 €

C’est le point de départ. Tout ce qui suit s’additionne à cette mise de fond.

Poste 1 — L’énergie : 100 000 km de recharge

C’est le poste que tout le monde calcule mal, parce qu’il mélange recharge domicile et recharge Superchargeur sans distinguer les deux.

Voici ma répartition réelle sur 100 000 km :

Recharge domicile : ~72 000 km

J’ai une borne 11 kW chez moi. Je recharge principalement la nuit en heures creuses. Tarif réel appliqué : entre 0,1579 et 0,2065 €/kWh selon les périodes (tarif réglementé HC/HP au 1er février 2026).

Consommation réelle mesurée : 17,2 kWh/100 km en moyenne annuelle (hiver inclus, autoroute incluse — pas la valeur WLTP).

72 000 km × 17,2 kWh/100 km = 12 384 kWh À 0,17 €/kWh moyen : 2 105 €

Superchargeurs : ~28 000 km

Longs trajets, déplacements pros, situations d’urgence. J’ai l’abonnement Tesla Premium depuis le début (12,99 €/mois), ce qui ramène mon tarif Superchargeur à environ 0,24 €/kWh en moyenne.

28 000 km × 17,2 kWh/100 km = 4 816 kWh À 0,24 €/kWh : 1 156 € Abonnement Premium sur 36 mois : 468 €

Total énergie sur 100 000 km : 3 729 €

Soit 3,73 centimes par kilomètre en énergie.

Pour comparaison : mon ancien SUV diesel consommait 7,2 L/100 km. Sur 100 000 km avec le gasoil à 1,65 € en moyenne : 11 880 € en carburant. Soit 11,88 centimes par kilomètre.

Économie énergie vs thermique sur 100 000 km : 8 151 €

Poste 2 — L’entretien mécanique : le grand mensonge révisé

Je dis « mensonge révisé » parce qu’on vous promet zéro entretien. C’est faux. Mais c’est vrai que c’est radicalement moins cher qu’un thermique.

Voici tout ce que j’ai payé en 100 000 km :

Intervention Quand Coût Filtre habitacle HEPA (× 2) 25 000 km et 60 000 km 280 € Fluide de frein (× 2) 40 000 km et 85 000 km 190 € Nettoyage/lubrification étriers (région hivernale) Tous les 2 ans 420 € Lave-glace En continu 45 € Vérification suspension (concessionnaire, 1 fois) 70 000 km 80 € Remplacement essuie-glaces 50 000 km 65 € Divers imprévus — 110 € Total entretien mécanique 1 190 €

1 190 € sur 100 000 km. 11,90 € pour 1 000 km.

Pas de vidange. Pas de courroie de distribution. Pas de bougies. Pas de FAP. Pas d’embrayage. Pas de boîte de vitesses. Pas de filtre à carburant. Ces postes n’existent tout simplement pas.

Poste 3 — Les pneus : le vrai coût caché

C’est là que les propriétaires de Tesla se font systématiquement surprendre. La Model Y Grande Autonomie pèse 2 003 kg. Elle est puissante. Elle sollicite les pneus bien plus qu’un thermique de même gabarit.

J’ai fait deux jeux de pneus en 100 000 km :

Jeu 1 à 48 000 km — Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 4 pneus + montage + équilibrage + géométrie : 980 €

Jeu 2 à 96 000 km — Continental EcoContact 6 255/45 R20 4 pneus + montage + équilibrage + géométrie : 860 €

Total pneus sur 100 000 km : 1 840 €

C’est 38 % plus élevé que ce que j’aurais payé sur un SUV thermique de taille équivalente (comptez 600 à 700 € par jeu sur des dimensions standard). Le poids et la récupération d’énergie au freinage créent une usure avant légèrement accélérée.

Poste 4 — L’assurance : le poste qu’on sous-estime

J’ai payé en moyenne 1 620 € par an en assurance tous risques avec franchise 500 €, incluant assistance et protection du conducteur.

Sur 3 ans et quelques mois (100 000 km à ~27 000 km/an) : 5 210 €

C’est plus cher qu’une assurance sur un berline diesel d’entrée de gamme — mais comparable à ce que j’aurais payé sur un BMW X3 ou un Audi Q5 de même tranche de prix. La raison est double : la puissance du véhicule le classe en catégorie premium, et le coût potentiel de réparation des pièces en aluminium moulé fait monter la prime.

Poste 5 — Un incident de carrosserie : la réalité des réparations Tesla

En 28 mois de possession, j’ai eu un accrochage en parking. Rayure profonde sur le bouclier arrière et légère déformation de l’aile. Responsabilité partagée.

Ma part après franchise : 380 €

Ce qui a coûté à mon assureur selon le devis concessionnaire Tesla agréé : 1 850 €

C’est là que la Gigapresse mord. Les pièces en aluminium moulé sont chères et nécessitent des garages agréés Tesla — qui ne sont pas tous dans votre département. Délai : 3 semaines avec véhicule de remplacement.

Je n’inclus pas ce poste dans le total car c’est un événement non récurrent. Mais si vous vivez en zone urbaine dense, provisionnez mentalement.

Poste 6 — La dépréciation : le coût invisible et massif

C’est le poste que personne ne veut regarder parce qu’il fait mal.

Ma Model Y Grande Autonomie 2023, achetée 58 280 € net après aides, vaut aujourd’hui selon les données du marché environ 31 000 à 34 000 € sur La Centrale (des Model Y 2023 de 95 000 km sont affichés entre 26 990 € et 33 990 € en avril 2026).

Estimation conservatrice de la valeur actuelle à 100 000 km : 33 000 €

Dépréciation sur la période : 58 280 − 33 000 = 25 280 €

Soit 7 220 € par an ou 25,28 centimes par kilomètre.

Cette dépréciation accélérée s’explique par plusieurs facteurs : la forte baisse des prix neuf Tesla entre 2022 et 2026 (jusqu’à 11 000 € sur certains modèles), la saturation du marché de l’occasion électrique, et les facteurs externes liés à l’image de marque en 2024–2025. Le marché anticipe des prix neuf encore plus bas demain — ce qui pèse sur la cote des modèles existants.

À noter : la dépréciation d’un SUV thermique premium de même prix initial (Audi Q5, BMW X3) sur la même période et le même kilométrage est de l’ordre de 18 000 à 21 000 €. La Tesla déprécie plus vite en ce moment.

Le tableau récapitulatif complet

Poste Coût total Coût/km Énergie (recharge domicile + SC) 3 729 € 3,7 cts Entretien mécanique 1 190 € 1,2 cts Pneus (× 2 jeux) 1 840 € 1,8 cts Assurance (3,7 ans) 5 210 € 5,2 cts Total coûts d’exploitation 11 969 € 12 cts Dépréciation 25 280 € 25,3 cts Coût total de possession 37 249 € 37,2 cts

Sur 100 000 km, posséder et utiliser cette Tesla m’a coûté 37 249 € hors achat.

Soit 37,2 centimes par kilomètre en coût total de possession.

La comparaison avec ce que j’aurais dépensé en thermique

Mon ancien véhicule était un SUV diesel premium, catégorie et prix d’achat comparables. Voici ce que 100 000 km m’auraient coûté en l’ayant gardé :

Poste Estimation Carburant (7,2 L/100 km × 1,65 €) 11 880 € Entretien mécanique (vidanges, courroie, filtres, freins, FAP…) 7 500 € Pneus (× 2 jeux, tailles standard) 1 300 € Assurance (comparable) 4 800 € Dépréciation (SUV diesel premium à 100 000 km) 20 000 € Total 45 480 €

Différence sur 100 000 km : 45 480 − 37 249 = 8 231 €

La Tesla a été moins chère de 8 231 € sur 100 000 km, malgré une dépréciation plus forte.

Si je retire la dépréciation pour ne comparer que les coûts d’exploitation purs : 11 969 € (Tesla) contre 25 480 € (thermique). Avantage Tesla : 13 511 €.

Ce que j’aurais fait différemment

J’aurais pris la Grande Autonomie et pas la Performance. La Grande Autonomie coûte moins cher à l’achat, déprécie moins fort, et ses pneus sont moins sollicités. La différence de performance dans la vie réelle est invisible.

J’aurais mieux provisionné le budget pneus. Le passage aux 20 pouces pour l’esthétique m’a coûté 300 à 400 € de plus que si j’avais choisi les 19 pouces. Sur deux jeux, ça compte.

J’aurais moins utilisé les Superchargeurs pour le quotidien. Il m’est arrivé, en début de possession, de passer au Superchargeur pour des raisons de confort alors que j’aurais pu attendre la recharge domicile. À 0,40 €/kWh sans abonnement vs 0,17 €/kWh la nuit chez moi, c’est du gaspillage pur.

J’aurais vérifié l’état de la batterie avant l’achat de l’occasion que j’envisageais. J’ai finalement acheté neuf — bien m’en a pris, parce que le marché de l’occasion Tesla en 2022-2023 était encore opaque sur les états de santé batterie.

Ce que ça dit sur la Tesla comme investissement

La Tesla n’est pas un investissement. C’est un outil. Et comme tout outil, sa rentabilité dépend de l’usage qu’on en fait.

Si vous roulez beaucoup (plus de 25 000 km par an), l’économie carburant + entretien efface rapidement l’écart de dépréciation. Si vous roulez peu, un thermique d’occasion bien entretenu sera probablement moins cher sur cinq ans.

Les batteries Tesla perdent environ 10 % de capacité après 200 000 km selon les données communautaires. C’est souvent le reste de la voiture qui vieillit avant la batterie. À 100 000 km, ma batterie affiche encore 94 % de capacité — mesurée, pas estimée.

Ce que je ne referai pas, en revanche : acheter au prix fort en 2022-2023 un véhicule dont le prix neuf allait baisser de 10 000 à 15 000 € dans les deux années suivantes. C’est le principal facteur de dépréciation accélérée, et il était prévisible si l’on regardait la trajectoire historique des prix Tesla.

Mais 100 000 kilomètres plus tard, sans une seule vidange, sans courroie de distribution, sans embrayage, sans FAP — je repose la question autrement : est-ce que je regrette ?

Non. Mais je regarde les prix en ce moment avant d’acheter le suivant.

Pour aller plus loin

Sources : relevés personnels du propriétaire · AutoUncle, La Centrale, L’Argus (données marché occasion Tesla Model Y, avril 2026) · IZI by EDF — tarifs recharge février 2026 · Tesla-mag.com — coûts entretien · Tesla-mag.com — vérité sur les coûts cachés · Données de dépréciation AAA Data / ev-market.fr · Tarifs Superchargeur Tesla France mars 2026.