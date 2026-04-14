Les nouveautés de la mise à jour de printemps 2026 de Tesla : Quelles fonctionnalités pour les véhicules HW3/AI3 ?

Alors que Tesla continue de marquer son empreinte dans l’industrie automobile, la mise à jour de printemps 2026 promet d’apporter une série d’améliorations excitantes pour les véhicules équipés du matériel HW3/AI3. Bien que certaines fonctionnalités ne soient pas encore confirmées, explorons celles qui pourraient transformer votre expérience de conduite.

Des options personnalisées pour nos amis à quatre pattes

L’une des fonctionnalités les plus attendues est le mode Animal de compagnie. Les propriétaires de Tesla pourront choisir d’afficher un chien, un chat ou même un hérisson lorsque ce mode est activé. Pour ajouter une touche personnelle, il sera possible de personnaliser l’écran avec le nom de votre animal. Cela se fait simplement via Contrôles > Affichage > Personnaliser le mode Animal de compagnie.

Suivi des trajets et statistiques énergétiques

Les statistiques de trajet prennent une nouvelle dimension avec la possibilité de créer plusieurs voyages pour suivre la consommation d’énergie à travers vos différentes conduites. L’accès rapide à ces statistiques se fait par un simple balayage vers la gauche sur le lecteur multimédia via Lanceur d’applications > Énergie > Voyages.

Expressions artistiques et personnalisation externe

La mise à jour s’étend également à l’application Sketchpad, qui supporte désormais les autocollants et émojis. Enregistrez vos œuvres pour un accès ultérieur via l’application mobile et partagez-les. Pour les propriétaires de Model S et X, l’avatar de votre Tesla peut maintenant être personnalisé avec des teintes de fenêtres, des enveloppements sur mesure et des plaques d’immatriculation via Lanceur d’applications > Boîte à jouets > Atelier de peinture ou appuyez sur le bouton correspondant dans Contrôles > Logiciel.

Mises à jour automatiques et améliorations des cartes météo

Ensuite, la mise à jour automatique des logiciels devient réalité. Votre Tesla peut désormais installer automatiquement les mises à jour logicielles téléchargées pendant la nuit, simplement en activant l’option dans Contrôles > Logiciel > Installer automatiquement les mises à jour. Les cartes météorologiques bénéficient aussi d’améliorations notables avec des couleurs améliorées pour distinguer plus facilement la neige et la pluie, et permettent de visualiser l’évolution des conditions sur la dernière heure.

Improvements of Dashcam and Media Integration

La nouvelle fonctionnalité d’amélioration de la dashcam permet désormais d’étendre les enregistrements jusqu’à 24 heures et sauvegarder les clips pour un stockage permanent directement sur votre Tesla. Cet enregistrement reste strictement confidentiel. Pour ce faire, accédez à Lanceur d’applications > Visionneuse de dashcam. Par ailleurs, pour les amateurs de musique, swiping à droite sur les titres dans Apple Music ou Spotify ajoutera ces morceaux à la file d’attente. Dans Apple Music, vous pouvez ajouter ou retirer des titres des favoris en maintenant une pression prolongée, et dans Spotify, balayez vers la gauche pour modifier votre liste de titres aimés.

Fonctionnalités non disponibles pour l’instant

Parmi les fonctionnalités qui ne font pas partie de cette mise à jour, on note l’application de conduite autonome [hardware AI4], l’assistant vocal “Hey Grok”, la visualisation de voiture pour les nouveaux modèles 3 et Y, ainsi que l’amélioration sonore immersive et les feux d’avertissement d’angle mort accentués.

Bien que certaines de ces fonctionnalités soient encore en attente de confirmation, la mise à jour de printemps 2026 de Tesla offre un aperçu intrigant de la manière dont l’innovation continue d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Restez à l’écoute pour des annonces officielles de Tesla sur les détails définitifs.