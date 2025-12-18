Tesla Model Y Occasion : Le Guide Complet 2025 pour Bien Choisir

Le Tesla Model Y est devenu en un temps record le véhicule le plus vendu au monde. Sur le marché de la seconde main, l’offre explose et les prix deviennent enfin attractifs. Cependant, entre les différentes batteries (LFP vs NMC), les lieux de fabrication (Berlin vs Shanghai) et les évolutions techniques, acheter un Model Y d’occasion nécessite une certaine expertise.

Pourquoi choisir un Tesla Model Y d’occasion en 2025 ?

Acheter un Model Y d’occasion aujourd’hui, c’est profiter d’une décote intéressante tout en bénéficiant d’un véhicule dont la technologie reste en avance sur la concurrence.

Volume de chargement : 854 litres (le meilleur de sa catégorie).

854 litres (le meilleur de sa catégorie). Réseau de Superchargeurs : L’argument ultime pour voyager sans stress.

L’argument ultime pour voyager sans stress. Mises à jour (OTA) : Une Tesla de 2021 reçoit les mêmes fonctionnalités logicielles qu’une Tesla de 2024.

Quelle version du Model Y d’occasion acheter ?

Le choix dépend de votre usage quotidien et de votre budget. Voici le comparatif des trois déclinaisons disponibles :

Version Autonomie (WLTP) Propulsion Points forts Propulsion (RWD) ~455 km Arrière Rapport qualité/prix imbattable, batterie LFP durable. Grande Autonomie (LR) ~533 km Intégrale (4×4) Polyvalence totale, meilleures accélérations. Performance ~514 km Intégrale (4×4) Look agressif, jantes 21″, mode Circuit.

Les points techniques à vérifier avant l’achat

C’est ici que vous ferez la différence. Voici la checklist indispensable pour inspecter une Tesla d’occasion :

La batterie et l’autonomie (SOH)

Contrairement à un moteur thermique, on vérifie l’état de santé (State of Health) de la batterie.

Astuce : Demandez au vendeur de charger le véhicule à 100%. Regardez l’autonomie affichée en kilomètres et comparez-la à l’autonomie d’origine. Une perte de 3 à 5 % après deux ans est tout à fait normale.

L’ordinateur de bord (MCU)

Assurez-vous que le véhicule est équipé du processeur AMD Ryzen (introduit début 2022). Il est beaucoup plus fluide que l’ancien processeur Intel Atom pour Netflix, YouTube et la navigation.

Pompe à chaleur et double vitrage

Tous les Model Y possèdent une pompe à chaleur (essentielle pour l’autonomie en hiver), mais les modèles plus récents bénéficient d’un double vitrage à l’arrière pour une meilleure isolation phonique.

Où acheter votre Tesla Model Y d’occasion ?

Tesla Certified Pre-Owned (CPO) : Le choix de la sécurité. Les voitures sont révisées par Tesla et bénéficient d’une extension de garantie d’un an ou 20 000 km. Particuliers (Leboncoin / AutoScout24) : Idéal pour négocier, mais attention à bien vérifier l’historique dans l’application Tesla du vendeur. Professionnels spécialisés : Souvent de bonnes garanties, mais vérifiez que le professionnel connaît réellement les spécificités de l’électrique.

Prix du Tesla Model Y occasion : la cote en 2025

Les prix sont donnés à titre indicatif pour des modèles avec moins de 60 000 km.

Model Y Propulsion : Entre 32.000 € et 37.000 €.

Entre 32.000 € et 37.000 €. Model Y Grande Autonomie : Entre 38.000 € et 44.000 €.

Entre 38.000 € et 44.000 €. Model Y Performance : À partir de 46.000 €.

Tableau : Points de vigilance par version

Version Focus Batterie Focus Châssis & Pneus Options Logicielles à vérifier Propulsion (RWD) Santé de la batterie LFP : Supporte la charge à 100%. Vérifiez qu’elle a été chargée à 100% au moins une fois par semaine par l’ancien proprio. Pneus arrière : Tendance à l’usure précoce sur l’intérieur si la géométrie n’est pas parfaite. Système Audio : Moins de haut-parleurs (7 vs 13). Testez si la qualité vous convient. Grande Autonomie (LR) Batterie NMC : Vérifiez que le « SOC » quotidien était limité à 80%. Demandez si des charges à 100% prolongées ont été fréquentes (à éviter). Cardans avant : Écoutez les cliquetis lors de fortes accélérations (maladie connue sur les modèles Dual Motor). Boost d’Accélération : Vérifiez si l’option à 1800 € (0-100 en 4,4s) a été achetée. Performance Gestion thermique : Souvent sollicitée. Vérifiez les rapports de Supercharge (une utilisation 100% Supercharge peut fatiguer la batterie plus vite). Jantes 21″ : Inspectez les bords (ultra-exposées aux trottoirs) et le prix des pneus (env. 300€/pneu). Mode Circuit : Vérifiez si le menu est accessible (preuve que c’est une vraie Performance et non une LR déguisée).

Rappels transversaux (Toutes versions)

Peu importe le modèle de Model Y d’occasion que vous visez, ne négligez pas ces trois points :

Les bras de suspension : Un grincement type « vieux canapé » à basse vitesse indique des silent-blocs fatigués (souvent pris en garantie).

Un grincement type « vieux canapé » à basse vitesse indique des silent-blocs fatigués (souvent pris en garantie). L’origine de fabrication : Berlin (VIN commençant par XP7) : Réputée pour une meilleure qualité de peinture et des sièges plus confortables. Shanghai (VIN commençant par LRW) : Réputée pour sa fiabilité d’assemblage globale très constante.

Les joints de coffre : Vérifiez l’absence d’humidité dans le sous-coffre (frunk et trunk), certains modèles 2021-2022 avaient des soucis d’étanchéité.

6. Questions Fréquentes (FAQ)

La garantie Tesla est-elle transférable ?

Oui, la garantie constructeur (4 ans ou 80 000 km) et la garantie batterie/moteur (8 ans) sont liées au numéro de série (VIN) du véhicule et sont automatiquement transférées au nouvel acheteur.

Comment vérifier si l’Autopilot est inclus ?

Dans l’écran « Logiciel » de la voiture, il est indiqué si le véhicule possède l’Autopilot de base, l’Autopilot Amélioré (EAP) ou la Capacité de Conduite Entièrement Autonome (FSD).

Quid des capteurs ultrasons (USS) ?

Depuis fin 2022, Tesla a supprimé les capteurs de stationnement physiques au profit de Tesla Vision (caméras). Si vous préférez les « bips » classiques, visez un modèle de début 2022.

Conclusion : Notre verdict

Le Tesla Model Y Grande Autonomie de 2022 (avec processeur Ryzen) est actuellement le meilleur compromis sur le marché de l’occasion. Il offre le confort, la puissance et la technologie de pointe à un prix nettement inférieur au neuf.