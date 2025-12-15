Personne au Volant ! Tesla Déploie son Robotaxi FSD sans Conducteur Humain à Austin ! (+vidéo)

Une avancée remarquable dans le domaine des transports autonomes a été récemment observée à Austin, Texas. Tesla, chef de file de l’industrie automobile électrique, a déployé un second Modèle Y Robotaxi fonctionnant en mode FSD (Full Self-Driving) sans supervision humaine. Ce développement marque une étape significative vers l’avenir des véhicules autonomes.

NEWS: A second Tesla Model Y Robotaxi running FSD Unsupervised has just been spotted driving itself on public roads in Austin, Texas, with no one in the front seats.



This is a different car from the one spotted earlier. They have different license plates.



h/t @Mandablorian https://t.co/5URYsUGyD0 pic.twitter.com/CIUi4mXi33 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 14, 2025

Deux Tesla Model Y en autonomie totale

Le dernier véhicule repéré est le deuxième de sa catégorie à être vu sur les routes publiques de cette ville texane, ce qui indique une expansion potentielle du programme de tests de robotaxis par Tesla. Notamment, ces voitures se déplacent sans présence humaine dans les sièges avant, démontrant ainsi la confiance de Tesla dans la capacité de son système FSD à naviguer en toute sécurité dans des environnements réels.

Un déploiement stratégique

L’observation de ces véhicules dans une importante métropole américaine comme Austin souligne la stratégie de Tesla de tester ses technologies dans divers contextes urbains complexes. Ce choix n’est pas anodin, car la ville est connue pour son trafic dense, ce qui en fait un terrain d’essai idéal pour évaluer la performance et la sécurité des systèmes autonomes.

Implications pour l’industrie automobile

L’apparition de ces robotaxis sans conducteur à Austin pose des questions importantes sur l’avenir de la mobilité urbaine. L’adoption généralisée de tels véhicules pourrait transformer les transports publics, réduire les embouteillages et diminuer les émissions de carbone. Cependant, cette avancée technologique soulève également des questions éthiques et légales qui devront être adressées pour assurer une transition en douceur vers une mobilité plus autonome.

Réactions et anticipation publique

L’annonce de ces tests a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, mettant en lumière l’intérêt croissant du public pour les technologies de conduite autonome. Les discussions tournent autour de la sécurité, de l’efficacité et des implications économiques potentielles pour les chauffeurs de taxi et les emplois liés à la conduite.

Le rôle crucial de la réglementation

L’autorisation de ces tests sur des routes publiques démontre que les autorités locales accordent leur confiance à Tesla pour exploiter ces véhicules dans des conditions sûres. Cependant, il sera impératif d’établir un cadre réglementaire clair pour gérer l’impact de ces technologies sur la société.

Avec l’intensification des tests de véhicules autonomes par Tesla, Austin pourrait bien devenir un modèle pour d’autres villes souhaitant explorer le potentiel de ces innovations. Ce développement ouvre un fascinant chapitre dans l’évolution du transport autonome.