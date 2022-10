Tesla Model Y: Pour la première fois en tête des ventes en Allemagne

Pour la toute première fois, la Tesla Model Y a été la voiture la plus vendue en Allemagne en septembre, devançant la VW Golf. Pour le royaume du thermique haut de gamme, c’est une étape importante pour le constructeur californien.

Les véhicules électriques à batterie ont atteint une part de marché de 20 % en septembre. 44 % des 10 véhicules les plus vendus en septembre étaient des VEB.

En deuxième place, on trouve la Volkswagen Golf avec 7 095 unités, soit 2 750 unités de moins que le modèle Y, ce qui est révélateur. En troisième place, on trouve le Volkswagen Tiguan avec 5 887 ventes. La Fiat 500 arrive en quatrième position avec 4 517 unités.

Juste derrière elle, en cinquième position, se trouve l’Opel Corsa avec 4 139 unités vendues. La Tesla Model 3 fait également partie du top 10 en sixième position avec 3 878 ventes.

1 Tesla Model Y 9,846 2 Volkswagen Golf 7,095 3 Volkswagen Tiguan 5,887 4 Fiat 500 4,517 5 Opel Corsa 4,139 6 Tesla Model 3 3,878 Source: Tesmanian

La montée en puissance de la Gigafactory Berlin

En effet, le 1er Octobre le constructeur a communiqué sur un rythme de production à 2000 Tesla Model Y sur la semaine. C’est pour mémoire, le volume annuel de Tesla Model S produites en 2013 par Tesla dans le monde…

2k Model Y built at Giga Berlin this week 🤘 pic.twitter.com/4u4I517wdV — Tesla (@Tesla) October 1, 2022

Tesla communique de plus en plus sur les records de production réalisés par la Gigafactory Berlin. Ce succès commercial augure de nouvelles capacité de production et de nouveaux challenges.

A noter que la Tesla Model Y est mieux vendue que la Tesla Model 3. Il faut se préparer à une croissance et une production à grande échelle de la Giga Berlin pour Q4 et 2023.

Tesla affiche une forte croissance en Allemagne. Après que le fabricant a étendu ses capacités de production, la livraison des voitures aux clients est plus rapide qu’avant, ce qui signifie que chaque mois, le nombre de propriétaires satisfaits augmente.

La présence de son usine dans le pays a également un effet positif sur l’acceptation des voitures Tesla et la croissance de l’amour pour le fabricant.