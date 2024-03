Annoncée en 2018 et livrée dès 2019, la Porsche Taycan est la première voiture électrique du constructeur allemand. Porsche a édité 8 modèles différents répartis entre les berlines et les break Cross Turismo. Premiers modèles entièrement électriques de Porsche, les Taycan n’ont rien à envier à leur modèles gasoil.

Porsche Taycan Turbo GT



Porsche vient de lever le voile sur le nouveau Taycan Turbo GT, s’affirmant comme le modèle de série le plus puissant jamais produit par la marque. Avec un prix de départ fixé à 232 000 dollars, cette merveille technologique propose jusqu’à 1 092 chevaux sous le capot, permettant une accélération de 0 à 60 mph en un temps record de seulement 2,1 secondes. Sa vitesse de pointe atteint jusqu’à 190 mph, illustrant la prouesse d’ingénierie derrière cette création.

En outre, le Taycan Turbo GT a établi un nouveau record de tour dans sa catégorie sur le légendaire circuit du Nürburgring, affichant un temps de 7:07.55, soit 18 secondes plus rapide que le Model S Plaid de Tesla. Porsche annonce le début des livraisons pour cet été, promettant ainsi aux amateurs de voitures de sport et de technologies de pointe une expérience de conduite sans précédent. Ce lancement marque une étape importante dans l’évolution de l’industrie automobile, démontrant une fois de plus l’engagement de Porsche envers l’innovation, la performance et l’excellence.

Notre avis sur le Design de la Porsche Taycan Turbo GT

La Porsche Taycan Turbo GT dépeint une fusion parfaite entre l’audace esthétique et la pureté des performances sportives, faisant d’elle une icône immédiate dans le monde des véhicules électriques de luxe. Le choix d’une nuance de violet éclatant n’est pas anodin; il suggère une personnalité audacieuse et se distingue dans un marché souvent dominé par des couleurs plus conservatrices. La silhouette du Taycan, fidèle à l’ADN de Porsche, combine des lignes fluides et épurées avec des muscles saillants sur les ailes arrière, évoquant à la fois élégance et puissance. Les jantes alliées, au design aérodynamique, soulignent l’aspect sportif du véhicule tout en optimisant la performance énergétique.

En tant qu’experte en automobile, je note que l’intégration de la technologie dans le design, comme les poignées de porte affleurantes ou les phares LED affinés, n’est pas seulement une question d’esthétique mais participe également à la réduction de la traînée aérodynamique, contribuant ainsi aux performances époustouflantes de la voiture. L’arrière du Taycan Turbo GT, avec son becquet distinctif et la bande lumineuse qui s’étend sur toute la largeur, renforce cette impression de futurisme tout en restant fidèle à la signature stylistique de Porsche. En résumé, le design du Taycan Turbo GT est une déclaration d’intention: il incarne la révolution électrique sans sacrifier la passion et l’émotion historiquement associées à la marque Porsche.

Les différents modèles

Les berlines

Taycan Turbo et Turbo S

Porsche a édité 4 modèles berlines Taycan 100% électriques. Les deux premiers en date sont les Taycan Turbo et Turbo S.

Les deux premières berlines possèdent la même puissance jusqu’à 460 kW (625 chevaux) et font sensiblement la même taille. Avec leur 4.96 mètres de longueur, elles peuvent accueillir 4 personnes.

Leur principale différence résulte dans la puissance de l’overboost avec launch control ou la Turbo S peut atteindre les 560 KW (761 chevaux) alors que la Turbo ne dépasse pas les 500 kW (625 chevaux). Grâce à cette particularité, la Turbo S franchit le 0 à 100 km/h en 2.8 secondes contre 3.2 secondes pour la Turbo.

La vitesse maximale des deux berlines est de 260 km/h sur circuit comme le prédit le constructeur.

Avec la batterie Performance Plus, Porsche annonce une autonomie de 450 km pour la Taycan Turbo et 412 km pour la Turbo S

La Taycan Turbo est disponible à partir de 156 334 euros TTC tandis que la Taycan Turbo S dépasse les 189 934 euros TTC.

Taycan 4S

Sortie après les deux premières Taycan, la 4S se révèle être un alternative moins onéreuse à ses aînées. Pour ajuster son prix, elle possède deux packs de batterie disponibles.

La puissance est réduite et peut atteindre jusqu’à 320 kW (435 chevaux) et 390 kW (530 chevaux) en Overboost avec les batteries performances. Équipée du deuxième pack de batteries, Performance plus (celles qui équipent les Taycan Turbo) elle peut atteindre les 360 kW (490 chevaux et) et 420 kW (571 chevaux) avec l’Overboost.

Du côté des performances, elle est également plus limitée et franchit le 0 à 100 km/h en 4 secondes et peut atteindre 250 km/h.

Avec la plus petite batterie, Porsche annonce une autonomie de 407 kilomètres en WLTP et 463 kilomètres avec les batteries Performance Plus.

Conséquence de ses réductions de performances, la Taycan 4S avec la batterie performance est accessible à partir de 109 414 euros TTC et 114 982 euros avec la batterie Performance Plus.

Taycan

Disponible depuis mars 2021 en France, la Taycan est la quatrième variante berline de la gamme.

Tout comme la Taycan 4S, elle dispose des deux mêmes packs de batterie. Avec la batterie Performance, sa puissance annoncée est de 240 kW (326 chevaux) et 300 kW (408 chevaux) avec l’Overboost. Équipée de la batterie Performance Plus, elle se rapproche de la Taycan 4S avec une puissance annoncée de 280 kW (380 chevaux). Avec l’Overboost elle franchit les 350 kW de puissance soit 476 chevaux.

La Taycan peut atteindre les 230 km/h sur circuit et le 0 à 100 km/h est assuré en 5.4 secondes.

Porsche annonce une autonomie de 431 kilomètres avec la batterie Performance et 484 kilomètres avec la Performance Plus, soit plus que la Taycan 4S.

La Taycan est moins onéreuse que les trois autres modèles et ne dépassent pas les 100 000 euros. Les Taycan Batterie Performance commencent à partir de 86 254 euros tandis que les Taycan avec batterie Performance plus débutent à 92 026 euros.

Les Cross Turismo

Annoncé depuis 2019, ce n’est qu’en 2021 que Porsche officie les modèles Break des Taycan.

Les quatre modèles de Cross Turismo sont équipés de la Batterie Performance plus des berlines Taycan sans possibilité de changement.

Cross Turismo Turbo et Turbo S

La cross Turismo Turbo S est la plus puissante des break. Annoncé avec une puissance jusqu’à 460 kW (625 chevaux), le break peut pousser jusqu’à 560 kW de puissance soit 761 chevaux. Elle franchit le 0 à 100 km/h en 2.9 secondes et peut monter à 250 km/h sur circuit.

L’autonomie annoncée par Porsche est de 419 km WTLP pour la Turbo S et 452 kilomètres pour la Turbo.

La Taycan Turbo S Cross Turismo est disponible à partir de 191 374 euros tandis que la Cross Turismo Turbo est à partir de 157 774 euros.

Cross Turismo 4 et 4S

A l’image de la berline Taycan et de la Taycan 4S, ces deux breaks se présentent comme une alternative moins onéreuse par rapport aux Cross Turismo Turbo et Turbo S.

La Cross Turismo 4S connaît une puissance jusqu’à 360 kW (490 chevaux) et plus de 420 kW (571 chevaux) avec l’Overboost. La Cross Turismo 4 garde la même puissance que la Taycan soit 280 kW (380 chevaux) et jusqu’à 350 kW (476 chevaux) de puissance avec l’Overboost.

Les deux Breaks sont tout de même plus puissants que la Taycan. La Cross Turismo 4S franchit le 0 à 100 km/h en 4.1 secondes contre 5.1 secondes pour la Cross Turismo 4. Les deux berlines peuvent respectivement atteindre les 240 km/h et 220 km/h maximum sur circuit.

En cycle WLTP, le constructeur annonce 452 kilomètres d’autonomie pour la 4S et 405 kilomètres pour la Cross Turismo 4.

Les Taycan sont de longs véhicules

Même en passant sur sa version Cross Turismo le poids des Porsche Taycan ne change pas réellement. Les berlines varient entre 2140 et 2305 kg contre 2245 à 2320 kg pour les breaks Cross Turismo. Les batteries sont responsables de ce poids avec environ 625 kilos qui y sont consacrés.

Les Taycan mesurent un peu plus de 4.96 mètres pour la plupart des modèles et ne font que 1.379 mètres de hauteur.

Sur les modèles Cross Turismo, la garde au sol est 20 mm plus élevées que sur les berlines

Avec une garde au sol de 20 mm supérieure à celle du Taycan, le Taycan Cross Turismo montre que sa polyvalence va au-delà de la vie quotidienne, même à l’arrêt.

Extérieur

Les porches Taycan reprennent le design des concepts car Porsche mission E dévoilée lors du salon de l’automobile de Francfort en 2015. Pour autant, les Taycan différent des missions E, les portes ne sont plus à ouverture antagoniste et garde leur ouverture normale, les ailes ressortent beaucoup moins et la taille des écopes d’air est réduite.

La carrosserie est composée d’un mélange d’aluminium, d’acier et de plastique renforcé par des fibres de carbone.

Les Porsche Taycan possèdent toutes des toits teintés en verre.

Les berlines Taycan, Taycan Turbo, et Taycan 4S possèdent toutes un coefficient de pénétration de 0.22 soit moins élevé que la Tesla Model 3 avec son 0.23 Cx.

La Taycan Turbo S possède quant à elle 0.25 Cx.

Les Taycan Turbo Cross Turismo, 4S Cross Turismo et 4 Cross Turismo ont un coefficient de pénétration légèrement plus élevé avec 0.26 Cx. La Taycan Turbo S Cross Turismo diffère également de ces modèles avec un coefficient de pénétration de 0.27 Cx.

Un Intérieur épuré et lumineux

Des sièges en cuir et une finition superbe

L’intérieur est sobre, les sièges sont entièrement personnalisables mais sont de série en cuir. Ils peuvent être changés avec des sièges en textiles ou en tissu synthétique.

Le véhicule de série possède obligatoirement 4 places mais peut accueillir une 5 ème personne en option. Les sièges avant confort permettent de changer leur inclinaison et leur position via l’écran tout comme leur température. La climatisation et le chauffage sont indépendants et peuvent être activés seulement sur certains sièges.

Phares

Les phares sont volontairement à l’allure futuriste dans les voitures électriques du constructeur allemand. Les 4 LEDs dans chaque phare avant rappelle les précédentes Porsche tandis que les feux arrière ne forment qu’une bande rouge.

De grands coffres une fois les sièges arrière repliés.

Les coffres sont grands mais souffre de la taille des batteries et du moteur situé en dessous.

La Porsche Taycan et 4S possèdent 407 litres de coffre tandis que les Turbo et Turbo S 366 litres.

Les Cross Turismo ont toutes un coffre légèrement plus grand avec 446 litres pour les 4 et 4S et 405 litres pour les Turbo et Turbo S.

Une coffre à l’avant de 84 litres est également disponible sur les Taycan à l’avant pour y ranger de petits bagages.

Une prise 12 V est intégrée dans les coffres de toutes les Taycan.

Sécurité : 5 étoiles aux tests NCAP

Concernant la sécurité des Porsche Taycan, elles ont toutes été notées 5 étoiles sur les Test de sécurité NCAP. Les Taycan offrent une meilleure sécurité que les Tesla Model S mais les Tesla Model 3 restent en haut du classement.

Des écrans à la place des traditionnels boutons

Les Porsche Taycan sont épurées dans l’habitacle tout en restant moderne grâce à la présence de 3 écrans en verre. Les traditionnels boutons des modèles non-électriques du constructeur ont été remplacés pour laisser place aux écrans.

Le premier de 16.8 pouces derrière le volant pour toutes les informations sur la vitesse, l’autonomie etc. L’écran principal de 10.9 pouces regroupe les données sur le véhicule telles que le trajet ou tout le divertissement multimédia hébergé sur l’OS PCM (Porsche Communication Management). Un écran plus petit est également disposé dans le centre du véhicule pour régler la climatisation ou le chauffage sur chacune des 4 zones de la voiture.

D’autres écrans peuvent être équipés pour le divertissement des passagers arrière.

La plupart des fonctionnalités sont accessibles via la commande vocale « Hey Porsche » et avec Apple Carplay.

Fonctionnalités unique aux Taycan

Les Taycan sont les seuls véhicules électriques à proposer une boîte de vitesses à deux rapports. Le premier est utilisé la plupart du temps de conduite et atteint les 80 km/h, il permet également les démarrages très rapides des Taycan. Le second rapport permet d’atteindre la vitesse maximale en utilisant toute la puissance promise par le fabricant.

Deux moteurs pour plus de performance

Les Taycan sont équipés de deux moteurs électriques à aimant permanent. Un sur chaque essieu et sont donc des véhicules à quatre roues motrices. L’essieu avant gère la transmission à vitesse unique tandis que l’essieu arrière abrite la boîte de vitesses à deux rapports.

Seule la Taycan ne possède qu’une boîte de vitesses à 2 rapports sur l’essieu arrière.

Performance

Les Taycan gardent le PTM (Porsche Traction Management), la transmission intégrale emblème du constructeur qui offre une conduite plus sécurisante sur les 4 roues motrices.

En complément, Porsche a ajouté le PRM (Porsche Récupération Management) qui permet de récupérer jusqu’à 90% de l’énergie de freinage.

Une autonomie courte sans la batterie Performance Plus

Les Taycan possèdent deux batteries pour l’ensemble de la gamme, Performance et Performance Plus. Les berlines peuvent équiper les deux tandis que les Cross Turismo ne possèdent que les performances Plus. Le constructeur annonce une capacité brute de 79.2 kWh pour la batterie Performance avec une puissance de charge maximal en CC (courant continu) de 225 kW. La batterie Performance Plus peut stocker 93.4 kWh et sa puissance de recharge maximale en CC est de 270 kW.

Elles sont garanties 8 ans ou 160 000 kilomètres.

Rechargement

Porsche annonce un temps de rechargement de 22min de 5 à 80% en courant continu avec la puissance de charge maximale. Les Porsche Taycan sont parfaitement adaptées au réseau Ionity ou les bornes peuvent dépasser les 350 kW.

Les Taycan peuvent aussi être rechargés chez soi en courant alternatif. Sur une puissance de 11kW, la batterie retrouve 100% de son autonomie entre 8 h et 9h de recharge.

A l’achat d’un Porsche Taycan, les utilisateurs bénéfice de trois ans d’abonnement à Ionity et d’une recharge à 0.33 euros par kWh.