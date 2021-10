Tesla : un bilan bluffant

- Publicité -

Quand on regarde le bilan en termes de production et de livraison des Tesla dans le monde, ainsi que les investissements réalisés sur la marque, on ne peut qu’être bluffé. Lorsque tous les autres constructeurs automobiles font du sur-place, qu’il s’agisse de production ou de livraisons, Tesla bat toujours des records.

Des modèles de plus en plus “communs”

“Quelqu’un se souvient de l’excitation à la fin de 2018/début de 2019 quand ils ont atteint un taux de course de 1k TM3 par jour? Wow. Comment les temps ont changé. Leur croissance est absurdement exponentielle en ce moment. Je vis aux USA, j’ai été le seul Tesla pendant très longtemps, mais ma femme et moi avons remarqué le mois dernier que nous passons 2-3 Tesla chaque fois que nous faisons un tour en voiture. C’est comme s’ils surgissaient de nulle part. C’est génial à voir !” affirme un internaute.

En effet, c’est assez bluffant de constater à quel point le modèle 3 est passé d’une voiture exotique à une voiture comme une autre en seulement 2 ans. Et cette remarque est probablement valable pour les autres modèles ! Le même constat peut se faire dans l’armée. Un autre internaute témoigne : “J’étais le seul modèle sur la base, et le seul Tesla dans mon quartier. Maintenant, deux ans et demi plus tard, il y a plus de S, X, 3, et Y partout, au moins 3 autres Tesla dans le quartier, et apparemment un nouveau Tesla chaque mois sur la base. Et ce, avant le cybertruck ! Une fois ce modèle sorti, ils seront partout sur la base, c’est sûr.”

En traversant le Canada ou le Royaume-Uni, on peut également remarquer que la plupart des voitures électriques sont des Tesla, et que c’est peut-être la marque la plus commune là-bas. C’est plaisant d’en voir autant ! Quand on visite la Californie, c’est presque comique de voir combien de Tesla modèle 3 partout…

Vous souhaitez financer votre prochaine voiture électrique ? Tesla Magazine travaille avec les meilleurs partenaires financiers pour permettre à nos lecteurs de passer à l'électrique. Nom Prénom *

Quel véhicule souhaitez vous acquérir ? * Nous pouvons financer tous les véhicules en vente actuellement.

Mode de financement souhaité * LLD LOA Crédit Classique

Pour un particulier, vos revenus mensuels

Pour les professionnels, votre numéro de Siren

Pour les professionnels, votre CA 2020

Quel est votre E-mail? * (pour recevoir votre confirmation de demande)

Quel est votre numéro de téléphone? *

Validation du formulaire * Je déclare m'engager dans une démarche de financement (Je suis déjà convaincu par le véhicule!) Je déclare accepter le transfert de mes données aux courtiers de Tesla Mag

Δ

La pénurie de carburant va dans ce sens

La récente folie des pénuries de carburant ne fera qu’inciter plus de gens à se tourner vers les véhicules électriques et Tesla est au premier rang pour cela. L’évolution de la législation pourra également encourager cette évolution. Un internaute et sa femme ont conduit d’un océan à l’autre (États-Unis) cet été et ont remarqués à quel point le réseau de Supercharger est bien conçu. Il y a certes quelques lacunes, que d’autres chargeurs de 500k feraient un long chemin à combler, mais c’est justement la raison pour laquelle la loi doit aller dans ce sens afin d’encourager la production et l’achat de VE.

2021 sera probablement la dernière année où Tesla produira moins de 1 million de véhicules. L’année prochaine, ils seront certainement à deux millions. Ils l’auraient fait cette année si les usines au Texas et à Berlin avaient commencé… La gigafactory chinoise ne sera également pas étrangère à cette réussite.

Une pénurie des semi-conducteurs

Musk en a parlé il y a quelque temps. La pénurie de puces a commencé à cause de deux choses : le confinement et les estimations étant faibles à cause du confinement. Évidemment, Tesla ne peut pas contrôler le confinement des autres entreprises et gouvernements, mais elle n’a pas estimé que sa production allait chuter. Grâce à cela, leurs puces étaient encore plus élevées dans l’ordre de construction donc ils sont moins touchés par la pénurie actuelle.

Pendant la pandémie, lorsque les grandes entreprises automobiles ont connu une forte baisse de la demande, elles ont réduit leurs commandes de pièces contenant ces composants. En même temps, la demande d’ordinateurs personnels a monté en flèche et les fabricants de puces ont pivoté parce qu’ils ont perdu toutes ces commandes.

Tesla n’a jamais réduit ses commandes, parce qu’elle n’a pas vu une baisse de la demande.

La source de la commande pour le changement de puces l’attestant ci-dessous : https://insideevs.com/news/505188/tesla-not-affected-chip-shortage/

La vidéo Linus Tech Tips sur la pénurie

Cette vidéo souligne les conjectures d’Apple et d’autres principaux acteurs du marché à ce sujet, ce qui permet une comparaison judicieuse.

Cependant, toutes les entreprises ne sont pas touchées de la même manière, Tesla n’étant pas la seule exception. La plupart des entreprises existantes sont touchées, même si les nouvelles entreprises chinoises de véhicules électriques (VE) comme Nio, L, Xpeng, etc. se portent plutôt bien dans leur pays d’origine et commencent à exporter. Même Geely avec leur Volvo / Polestar se vend et se développe assez bien.

Il est vrai qu’entre la pandémie et la crise des micropuces, Musk n’est pas particulièrement chanceux… Mais il s’en sort malgré tout, ce qui atteste de sa détermination et de l’efficacité de son modèle.

Quelques chiffres

Historique de livraison Q3 de Tesla (année et unités vendues) :

2012 – 321

2013 – 5 516

2014 – 7 785

2015 – 11 603

2016 – 24 821

2017 – 26 137

2018 – 83 775

2019 – 97 186

2020 – 139 353

2021 – 241 300

Source : Rob Mauer du Tesla Daily.

Ces chiffres sont tellement explicites que même le plus anti-Tesla ne peut pas contester la réussite de la marque… Un autre graphique pour l’attester :

Les ventes de Tesla en 3Q sur plusieurs années

Pour compléter…

Production :

Modèle S/X – 8 941

Modèle 3/Y – 228 882

Total – 237 823

Livraisons :

Modèle S/X – 9 275

Modèle 3/Y – 232 025

Total – 241 300

Nombre total de livraisons par consensus des analystes – 222k

241 300 livraisons au troisième trimestre, à titre de référence, c’est presque autant que ce qu’ils ont livré dans l’ensemble de 2018 (245 k), ou plus que toutes les ventes de Tesla combinées de 2008 à 2016. Un record, c’est certain. En 2020, ils ont fabriqué 509 000 voitures. Au deuxième trimestre de 2021, ils en ont livré 201 000, et au premier trimestre, 184 800.

Et enfin, quelques explications…

Si vous extrapolez la même croissance, ne serait-ce qu’en 2013 jusqu’en 2021, on parle de 10 500 000 seulement pour le troisième trimestre de 2030 ! Donc avec une croissance beaucoup plus lente 20 millions de run rate pour 2030 semble très réalisable. Vous pouvez en fait dire que maintenant que Tesla a compris qu’il va être beaucoup plus simple de passer de la production actuelle à 20 millions d’ici 2030, que la montée en puissance de 2013 à maintenant !

Et cela ne fait que reproduire la technologie de Shanghai, sans même parler de la technologie d’Austin. Austin et Berlin finiront par faire 2 millions d’unités chacun. Vous devez donc construire 7 Giga-usines supplémentaires de la même taille d’ici 2030 pour atteindre 20 millions d’unités. En supposant que Frémont et Shanghai font ensemble 2 millions. Ça fait 7 usines en 8 ans. Si vous construisez 2 à l’époque et que vous prenez 2 ans pour chaque, vous pouvez en construire 8. Franchement, il est possible que Tesla puisse faire mieux que 20 millions de courses en 2030.

La demande et non la production seront le facteur limitant.

Plus d’usines pour plus de capacité de production

Ainsi, pour continuer cette croissance, Tesla devra continuer à construire des usines. Le modèle semble être les États-Unis, puis l’Asie, puis l’Europe. Pour un internaute, “nous avons le deuxième américain au Texas, alors j’ai l’impression que le prochain serait l’Asie, suivi de l’Europe. La raison pour laquelle je pense que cela va continuer dans cette veine est qu’il semble que Tesla sélectionne des pays qui sont riches, ont une éthique de travail solide, l’expérience de la fabrication automobile ainsi que l’infrastructure, y compris la fabrication de batteries et de puces.”

En Asie, qui a la prépondérance de ces vertus ? Probablement la Corée du Sud et le Japon. La Saskatchewan a une économie forte, une éthique de travail solide, des entreprises de batteries comme Samsung et LG, qui sont également de grands fabricants de puces et Hyundai dans le secteur de l’automobile. Le Japon est riche, bonne éthique de travail, entreprises de batterie comme Panasonic, et les entreprises de puces comme Hitachi et Renesas. Les entreprises automobiles comme Toyota, Honda, Nissan et Subaru sont fortes ici. Alors, qui pensez-vous est le plus susceptible d’obtenir la prochaine usine Giga ?

Sans doute SK : Tesla n’aurait pas à lutter contre le sentiment anti-EV autant qu’au Japon, dont aucune des entreprises automobiles n’ont exactement embrassé les VE, certainement pas dans la même mesure que Hyundai en Saskatchewan.

Les autres constructeurs à la traîne ?

Les livraisons de Tesla représentent plus de la moitié des livraisons de GM ce trimestre. Il est possible que Tesla ait même des revenus plus élevés. Si les soi-disant anciens constructeurs qui ont 100 ans d’expertise ne peuvent pas suivre le rythme de Tesla quand les choses sont difficiles, alors cela montre que leur modèle est fini. Le choix est simple : soit changer et devenir comme Tesla, ou finir comme un constructeur avec peu de marge en 10 ans.