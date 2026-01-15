Tesla Model Y « Premium L » : Vers une autonomie record produite à Giga Berlin ?

Le paysage des véhicules électriques en Europe est sur le point de franchir une nouvelle étape. Des rumeurs persistantes, appuyées par des documents d’homologation récents, suggèrent que Tesla s’apprête à lancer une nouvelle variante haut de gamme de son best-seller : le Model Y Premium L.

Alors que la production était initialement attendue en provenance de Giga Shanghai, les derniers indices pointent vers une mise en production déjà active au sein de la Gigafactory Berlin-Brandenburg.

Une fiche technique qui redéfinit l’autonomie

L’élément central de cette nouvelle version réside dans sa batterie. Selon les documents d’approbation de l’UE déposés mi-décembre, ce modèle embarquerait un pack batterie de 88,2 kWh fourni par LG (cellules 5N / EF1).

Cette augmentation de capacité permettrait au Model Y d’atteindre des sommets en termes d’efficience et de rayon d’action :

Autonomie WLTP : Jusqu’à 681 km (avec les jantes de 19 pouces).

Jusqu’à (avec les jantes de 19 pouces). Batterie : 88,2 kWh (LG 5N).

88,2 kWh (LG 5N). Motorisation : Unités d’entraînement 3D3 (avant) et 3D7 (arrière), confirmant une configuration Grande Autonomie (Long Range).

Unités d’entraînement (avant) et (arrière), confirmant une configuration Grande Autonomie (Long Range). Capacité de charge utile : Environ 563 kg (hors conducteur).

À titre de comparaison, l’actuel Model Y Grande Autonomie affiche environ 533 km à 565 km WLTP selon les configurations. Ce gain de plus de 100 km placerait le Model Y Premium L comme l’un des SUV électriques les plus endurants du marché européen.

Giga Berlin vs Giga Shanghai : Où est-il produit ?

Bien que l’approbation européenne mentionnait initialement une production à Shanghai (Chine), la stratégie de Tesla en 2026 semble privilégier une intégration locale. Plusieurs sources industrielles indiquent que Giga Berlin a déjà commencé à adapter ses lignes pour ce nouveau pack batterie.

Produire ce modèle en Allemagne permet à Tesla de :

Réduire les délais de livraison pour le marché européen. Optimiser les coûts logistiques et éviter d’éventuelles taxes d’importation sur les véhicules produits en Chine. Bénéficier du savoir-faire local en matière de finitions, souvent jugées légèrement supérieures sur les modèles sortant de l’usine de Grünheide (meilleure isolation phonique, nouveaux coloris comme le Midnight Cherry Red).

Pourquoi « Premium L » ?

L’appellation « Premium L » (pour « Large » ou « Long Range Plus ») marquerait une distinction claire dans la gamme. Alors que Tesla vient de lancer une version Grande Autonomie Propulsion (RWD) ultra-efficace, ce nouveau modèle viserait les clients recherchant non seulement la transmission intégrale (AWD), mais aussi la capacité de batterie la plus élevée jamais offerte sur un Model Y.

Tableau comparatif (estimations)

Caractéristique Model Y Grande Autonomie (Actuel) Model Y Premium L (Rumoré) Batterie ~75-79 kWh 88,2 kWh Autonomie WLTP 533 – 565 km 681 km Accélération 0-100 km/h 5,0 s ~4,8 – 5,0 s Lieu de production Berlin / Shanghai Berlin (Priorité Europe)

Disponibilité et prix

Avec une homologation validée en décembre, le lancement commercial semble imminent. Les observateurs s’attendent à une mise à jour du configurateur en ligne dans les toutes prochaines semaines. Côté tarif, ce modèle devrait se positionner au-dessus de l’actuelle version Grande Autonomie, probablement avec un surcoût de 3 000 € à 5 000 €, justifié par la densité énergétique accrue et l’autonomie record.

Conclusion : Si ces spécifications se confirment, Tesla porterait un coup dur à la concurrence (Volkswagen ID.4, Hyundai IONIQ 5, Kia EV6) en offrant une autonomie dépassant les standards actuels du segment.