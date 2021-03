Plus il y a de véhicules électriques Tesla, plus il y a de demande pour se recharger. C’est logique, non? Pour des situations exceptionnels comme les vacances, le constructeur aurait une solution toute prête.

Les Superchargers Tesla temporaires

Comme vous pouvez le voir sur cette image, l’installation est entièrement temporaire. Un Megapack alimente au minimum 6 bornes Tesla.

L’installation est montée sur une remorque de camion qui témoigne du caractère mobile de l’installation.

Cette installation est située sur le parking d’un centre commercial Westfield de la Silicon Valley, d’après le propriétaire qui a été témoin de cette installation.

Une solution pour les périodes à forte densité pour Tesla?

Probablement et c’est ce qui est très intéressant dans cette photo. Les constructeurs qui s’engagent dans la course à l’électrique travaillent sur des dispositifs mobiles pour répondre à des besoins ponctuels.

Je dis des constructeurs car Porsche avait également exploité une installation du type à proximité d’un circuit pour recharger des Porsche Taycan.

L’idée n’est pas d’imaginer de relier ces installations mobiles au secteur mais il serait possible de les optimiser avec des panneaux solaires pour gagner quelques précieux pourcentage de charge.

Qu’elles applications possibles?

Il nous semble que ces solutions mobiles pourront à l’avenir répondre à de multiples besoins:

Préparer les périodes à forte affluence

Combler un maillage du territoire temporairement

Tester la pertinence de l’implantation d’une station de rechargement

En tous les cas, il est intéressant de constater que certains constructeurs cherchent et trouvent des solutions. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter pour vos prochains Road-trips.