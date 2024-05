Lors de notre récent entretien avec Didier Liautaud, CEO d’ENGIE Vianeo, nous avons abordé divers aspects cruciaux de la transition énergétique et de la mobilité électrique en France. ENGIE Vianeo, une marque lancée en juin dernier, se positionne comme un acteur majeur dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), avec une forte emphase sur la supercharge. Voici les points clés de cette discussion enrichissante.

Vous souhaitez d’écouvrir d’autres opérateurs de borne de recharge ?

Développement et Objectifs d’ENGIE Vianeo

Didier Liautaud, CEO Engie Vianeo – crédit ENGIE Vianeo

ENGIE Vianeo a été créée pour accompagner la démocratisation du véhicule électrique. Le marché des VE est en pleine expansion et la demande en infrastructures de recharge augmente. Didier Liautaud nous a confié que l’entreprise se concentre sur la recharge publique, avec un accent particulier sur la supercharge (100 kW et plus), bien que la charge lente reste également un domaine d’intérêt.

“Notre conviction est que la démocratisation du véhicule électrique passe par la lutte contre la peur de l’autonomie, surtout pour les longs trajets et les usages intensifs.”

Déploiement des Infrastructures de Recharge

ENGIE Vianeo a connu un essor rapide sur autoroute grâce à des appels d’offres significatifs depuis 2021, notamment suite à un décret étatique du 14 février 2021 qui allouait des subventions spécifiques pour la supercharge sur autoroutes. Cela a permis à ENGIE Vianeo de devenir le troisième acteur sur le marché des autoroutes en France avec 66 aires de service équipées.

En dehors des autoroutes, ENGIE Vianeo s’implique également dans :

Les collectivités locales : avec des exemples comme l’Eurométropole de Strasbourg et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.

: avec des exemples comme l’Eurométropole de Strasbourg et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Le secteur B2B : avec des partenariats dans le retail et l’hôtellerie, incluant un déploiement important dans les hôtels B&B et les parkings Indigo.

L’Avenir du Camion Électrique

ENGIE Vianeo se distingue aussi par son intérêt pour le camion électrique. L’entreprise est pionnière dans ce domaine avec la construction du premier corridor de recharge pour camions entre Paris et Lyon. Ce projet s’inscrit dans une vision de décarbonisation du transport lourd, essentielle pour réduire l’empreinte carbone globale.

Philosophie et Expérience Client

Didier Liautaud a souligné l’importance de la simplicité et de la transparence pour les utilisateurs. ENGIE Vianeo met en avant :

La multiplication des moyens de paiement , incluant la carte bancaire.

, incluant la carte bancaire. La transparence tarifaire , avec des totems affichant les prix de manière claire et visible, similaires aux stations essence.

, avec des totems affichant les prix de manière claire et visible, similaires aux stations essence. L’électricité verte, alignée avec la mission globale de décarbonisation d’ENGIE.

Stabilité des Prix

ENGIE Vianeo s’engage à offrir des prix stables et nationaux pour différents types de points de charge. Didier Liautaud a expliqué que cette stabilité est rendue possible grâce à l’expertise d’ENGIE en matière d’achat d’énergie.

“La stabilité des prix est cruciale pour la démocratisation du véhicule électrique. Il est essentiel que le coût du kWh devienne aussi naturel que celui du litre d’essence.”

Interopérabilité et Partenariats

ENGIE Vianeo collabore avec divers partenaires comme Bump et ChargeMap pour faciliter l’accès et optimiser les coûts pour les utilisateurs professionnels et particuliers. Ces partenariats visent à simplifier et à améliorer l’expérience de recharge.

Retour d’Expérience et Taux d’Occupation

Les stations de recharge sur autoroutes montrent une augmentation continue du taux d’occupation, avec une utilisation doublée par rapport à l’année précédente. En milieu urbain, la croissance suit l’augmentation du nombre de véhicules électriques, soutenue par la facilité de stationnement qu’offrent les bornes de recharge.

Conclusion

ENGIE Vianeo s’affirme comme un acteur clé dans l’écosystème de la mobilité électrique en France. Avec une stratégie axée sur la supercharge, la transparence, et des partenariats stratégiques, l’entreprise contribue activement à la transition énergétique et à la démocratisation du véhicule électrique. L’engagement d’ENGIE Vianeo pour une mobilité durable est clair, et son développement rapide sur le marché des bornes de recharge témoigne de son rôle central dans cette révolution.