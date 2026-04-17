Tesla : Pourquoi la fin des Model S et X n’est que le début d’une révolution bien plus grande

Le premier trimestre 2026 marque un tournant historique pour Tesla. Entre l’arrêt symbolique de la production des Model S et X et l’accélération vers une économie basée sur l’IA, les investisseurs attendent des réponses précises.

Voici une analyse détaillée des 7 questions prioritaires qui seront posées lors de la conférence sur les résultats du Q1 2026, le 22 avril prochain.

1. L’Ère Optimus v3 : Révélation et Cadence de Production

La Question : Quand aura lieu la révélation de l’Optimus v3 ? Quel est le taux de production attendu fin 2026 après l’arrêt des Model S/X ? Quelles sont ses premières compétences cibles ?

Avec la fermeture des lignes de production des Model S et X début 2026, Tesla a officiellement « brûlé ses vaisseaux » pour se concentrer sur la robotique. L’Optimus v3 est au cœur de cette stratégie.

Révélation : Attendue de façon imminente (potentiellement lors de ce call ou d’un événement dédié au Q2). Les récents brevets sur les mains à commande par tendons indiquent une maturité technologique majeure.

Attendue de façon imminente (potentiellement lors de ce call ou d’un événement dédié au Q2). Les récents brevets sur les mains à commande par tendons indiquent une maturité technologique majeure. Production : L’objectif est de sortir de 2026 avec une capacité de production significative. Elon Musk a évoqué par le passé un objectif de 1 million d’unités par an à long terme, mais pour fin 2026, les analystes tablent sur un rythme de quelques milliers d’unités par mois, principalement pour un usage interne en usine.

L’objectif est de sortir de 2026 avec une capacité de production significative. Elon Musk a évoqué par le passé un objectif de à long terme, mais pour fin 2026, les analystes tablent sur un rythme de quelques milliers d’unités par mois, principalement pour un usage interne en usine. Compétences : Le focus est sur la dextérité manuelle de niveau humain pour des tâches logistiques (déplacement de pièces, branchement de câbles) au sein de la Giga Texas.

2. Expansion du Robotaxi et Revenus Récurrents

La Question : Quels jalons pour le FSD non supervisé et l’expansion du Robotaxi au-delà d’Austin cette année ?

Le programme pilote d’Austin ne suffit plus aux investisseurs. Pour 2026, Tesla doit prouver que son réseau peut passer à l’échelle.

Jalons : L’ouverture de zones géofencées dans d’autres villes « amies » (potentiellement Miami ou Phoenix).

L’ouverture de zones géofencées dans d’autres villes « amies » (potentiellement Miami ou Phoenix). Revenus : Le passage de l’abonnement FSD (actuellement autour de 99 $/mois) à un modèle de commission sur les trajets Robotaxi est le levier de croissance attendu pour compenser la baisse des marges automobiles.

3. Le Défi Hardware 3 (HW3)

La Question : Comment les voitures équipées du Hardware 3 atteindront-elles le FSD non supervisé ?

C’est le point de friction technique. Alors que le Hardware 4 (AI4) est désormais la norme, des millions de véhicules HW3 circulent.

Tesla travaille sur une version « FSD V14-Lite » spécifiquement optimisée pour les limites de calcul du HW3.

spécifiquement optimisée pour les limites de calcul du HW3. L’enjeu est de savoir si la sécurité « non supervisée » peut être garantie sans la puissance de calcul supérieure des nouveaux capteurs.

4. Disponibilité du FSD Non Supervisé pour les Clients

La Question : Quand le FSD non supervisé arrivera-t-il sur les voitures des clients particuliers ?

Contrairement aux Robotaxis (opérés par Tesla), le FSD non supervisé pour les particuliers dépend de la législation locale. Tesla mise sur une introduction progressive en 2026, commençant par des segments d’autoroute ou des zones urbaines spécifiques, sous réserve de validation statistique de la sécurité (le fameux ratio « plus sûr qu’un humain »).

5. Au-delà du Déploiement Limité

La Question : Quand le service Robotaxi s’étendra-t-il massivement ?

L’infrastructure est le goulot d’étranglement. L’expansion massive dépend de deux facteurs :

La validation de la V15 (voir point 6). La mise en place de centres de maintenance automatisés (pour le nettoyage et la recharge des flottes).

6. FSD V14.3 vs V15 : Le « Bout du Tunnel » ?

La Question : La v14.3 est-elle la dernière pièce du puzzle, ou faut-il attendre la v15 ?

Elon Musk a récemment clarifié la feuille de route :

V14.3 : Une phase de polissage extrême (confort, fluidité).

Une phase de polissage extrême (confort, fluidité). V15 : Un changement d’architecture massif avec un modèle d’IA 10x plus grand en termes de paramètres. C’est cette version 15 qui est désormais désignée comme le véritable moteur de l’autonomie totale « partout et par tous les temps ».

7. Énergie : Le Pivot vers le Solaire Industriel

La Question : Comment scaler le business solaire alors que le résidentiel stagne ? Tesla va-t-elle vers des fermes solaires régionales couplées aux Superchargers ?

Le solaire résidentiel (Solar Roof) a déçu, mais la division Tesla Energy explose grâce au Megapack.

Nouveau Panneau : Tesla a lancé début 2026 son propre panneau de 420W fabriqué à Buffalo pour relancer le résidentiel.

Tesla a lancé début 2026 son propre panneau de 420W fabriqué à Buffalo pour relancer le résidentiel. Fermes Régionales : La stratégie semble pivoter vers des micro-grids. L’idée de coupler des Megapacks avec des fermes solaires directement aux stations Supercharger permettrait à Tesla de devenir son propre fournisseur d’énergie, réduisant les coûts de recharge et stabilisant le réseau public.

En résumé

Ce call du Q1 2026 ne portera pas sur le nombre de voitures livrées, mais sur la vitesse d’exécution de l’IA. Tesla n’est plus jugée comme un constructeur, mais comme une plateforme de robotique et d’énergie.

Pensez-vous que le pari de sacrifier les Model S et X pour accélérer sur Optimus sera payant dès cette année ?