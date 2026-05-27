Tesla Oasis : 112 voitures en charge simultanée le Memorial Day — le chiffre qui change tout

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté. Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Le 26 mai 2026, en plein après-midi du Memorial Day, la Tesla Oasis à Lost Hills, Californie, a atteint un pic de 112 véhicules en charge en même temps. Ce n’est pas juste un record de fréquentation. C’est une démonstration grandeur nature de ce que le réseau Superchargeur peut absorber quand tout le monde prend la route en même temps — et d’une infrastructure qui n’a pas clignoté.

68 % de remplissage sur le corridor le plus chargé des États-Unis

La Tesla Oasis, inaugurée dans son intégralité le 25 novembre 2025, compte 164 bornes V4 implantées à Lost Hills, sur le corridor I-5 entre San Francisco et Los Angeles. 112 véhicules simultanés, c’est un taux de remplissage de 68 % — lors de l’un des week-ends de déplacement les plus intenses de l’année américaine. Pas de file d’attente rapportée. Pas d’effondrement du système.

Pour mettre en perspective : la plupart des Superchargeurs européens comptent entre 8 et 20 bornes. Ici, on parle d’une station qui absorbe à elle seule ce qu’une vingtaine de stations classiques gèrent collectivement.

Ce qui rend ce chiffre spectaculaire : zéro watt du réseau électrique

Ce qui rend ce pic particulièrement notable, c’est la source d’énergie. La Tesla Oasis fonctionne entièrement grâce à un champ solaire de 11 MW soutenu par 10 Megapacks Tesla — soit 39 MWh de stockage — ce qui signifie que chacune des 112 sessions simultanées puisait dans de l’énergie propre, indépendante du réseau.

Tesla a justifié ce choix hors-réseau par des contraintes concrètes : les délais de mise à niveau du sous-réseau local ne permettaient pas de répondre à la demande de 2025. L’entreprise a donc mobilisé l’intégralité de son écosystème vertical — solar, Megapack, Superchargeur — pour ouvrir à temps.

C’est exactement le modèle que Tesla défend depuis des années sur le papier. Le Memorial Day 2026 en a fait la preuve en conditions réelles.

30 MW de puissance de charge instantanée. Sans grille.

Chaque borne est un distributeur V4 capable de délivrer jusqu’à 325 kW. Au pic de charge, la station délivrait théoriquement plus de 30 mégawatts de puissance de charge — sans rien tirer du réseau.

À titre de comparaison, 30 MW, c’est la consommation instantanée d’une ville de 20 000 habitants. Produite et stockée localement, distribuée à 112 voitures électriques en simultané, sur un désert californien.

Ce que ça dit du futur du réseau Superchargeur

Ce record du Memorial Day n’est pas une anecdote. C’est un signal fort sur deux fronts :

1. La demande est réelle. Max de Zegher, directeur du réseau de recharge de Tesla en Amérique du Nord, l’avait dit avant même l’ouverture : les données montraient un besoin fort d’une grande station de recharge rapide sur le corridor San Francisco–Los Angeles. Les 112 véhicules simultanés lui donnent raison.

2. Le modèle est réplicable. Tesla prévoit déjà une station de 168 bornes à Coalinga (Californie) et un projet de 200 bornes en Floride. L’Oasis n’est pas une vitrine. C’est un prototype industriel.

Ce que ça change pour les conducteurs européens

En Europe, le débat sur la saturation des Superchargeurs reste vif — particulièrement sur les axes autoroutiers en été. La Tesla Oasis offre une réponse architecturale claire : quand le réseau électrique local est un goulot d’étranglement, l’intégration verticale solar + Megapack + Superchargeur permet de s’en affranchir totalement.

Pour les propriétaires Tesla qui redoutent les bouchons aux bornes lors des grands départs, ce record du Memorial Day est aussi un message d’avenir : Tesla construit l’infrastructure pour absorber la demande de pointe, pas seulement la demande moyenne.

112 voitures. 30 MW. Zéro réseau électrique. Le Memorial Day 2026 restera dans les annales du réseau Superchargeur.

Vous avez vécu une attente à un Superchargeur ce week-end de l’Ascension ? Partagez votre expérience en commentaire.