Tesla redessine les poignées de portes suite à une enquête de sécurité

Tesla, le géant de l’automobile électrique dirigé par Elon Musk, a annoncé devoir revoir les poignées de ses portes après qu’une enquête sur la sécurité a été ouverte par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis. Cette enquête fait suite à une montée en flèche des plaintes concernant l’efficacité de ces systèmes de fermeture, notamment en cas d’urgence, lorsqu’un manque d’électricité empêche l’usage des poignées électroniques.

La cause de l’enquête

Les poignées de porte de Tesla, surtout celles équipant les modèles modernes, ont été remises en question en raison de leur dépendance à un système électrique pouvant faillir lorsque la batterie est faible. Les versions plus anciennes des véhicules, datant d’avant 2023, ne possèdent qu’une méthode d’ouverture manuelle à l’avant, tandis que l’arrière repose entièrement sur le système électrique. Ce problème a été mis en exergue suite à une enquête journalistique révélant des cas où les occupants avaient du mal à sortir de leur véhicule après un accident, provoquant une réaction rapide de la part de la NHTSA.

Témoignage et analyse du problème

Franz von Holzhausen, le responsable du design chez Tesla, a déclaré que les poignées actuelles posent un double problème : leur dépendance aux fermetures électriques rend les sorties difficiles en cas de coupure de courant, et les poignées manuelles au design complexe sont peu intuitives et difficiles à atteindre. Il a ajouté que bien que les systèmes de câbles aient été introduits dans les modèles après 2023, ils n’éliminent pas tous les risques.

Solutions envisagées par Tesla

Tesla a indiqué qu’il travaille sur une solution qui intégrera à la fois systèmes électroniques et mécaniques dans une seule unité fonctionnelle. « L’idée d’unir les deux systèmes en un seul bouton est en phase avec notre vision de simplification et de sécurité accrue. C’est un projet en cours », a précisé un porte-parole de l’entreprise.

En parallèle, la Chine a également commencé à porter une attention particulière aux poignées de porte entièrement intégrées à la carrosserie, qui pourraient compromettre la sécurité en cas d’urgence. Bien que les régulateurs chinois n’aient pas encore pris de décision à ce sujet, les efforts pour améliorer ces systèmes augmentent la pression sur les fabricants.

Retour client et avenir

L’enquête de la NHTSA a été lancée après que l’agence a reçu neuf plaintes formelles concernant des échecs de fonctionnement des poignées. Dans quatre de ces cas, les propriétaires ont dû briser les vitres pour entrer dans le véhicule ou en sortir. Malgré les instructions de Tesla concernant l’utilisation de sources d’énergie externes pour réactiver les poignées électroniques, la NHTSA a souligné l’absence d’avertissement concernant une faible charge de la batterie.

Ce nouvel épisode dans l’industrie des véhicules électriques rappelle combien il est crucial que les innovations technologiques s’accompagnent d’une attention rigoureuse aux questions de sûreté. Les avancées promettent de nouvelles solutions, tandis que les utilisateurs attendent des améliorations tangibles dans les prochaines mises à jour de leurs véhicules.