Tesla Q1 2026 : 50 000 invendus dans le monde, record historique en France

Le constructeur américain publie des chiffres de livraisons mondiaux décevants pour le premier trimestre 2026 — 358 023 unités livrées, contre 408 386 produites, un écart record. Pourtant, en France, Tesla signe son meilleur premier trimestre de tous les temps avec 13 945 immatriculations, dont 9 569 en mars seul. Tesla Mag décrypte le paradoxe.

Un trimestre mondial en trompe-l’œil

Les chiffres sont tombés le 2 avril 2026 et ont immédiatement fait plonger l’action Tesla de plus de 5 % en séance. Au premier trimestre 2026, le constructeur californien a livré 358 023 véhicules à travers le monde — un chiffre en hausse de 6,3 % sur un an, mais en retrait de 14,4 % par rapport au quatrième trimestre 2025 et surtout inférieur aux attentes de Wall Street, qui tablait sur plus de 365 000 unités.

Ce qui préoccupe davantage les investisseurs, c’est l’écart vertigineux entre production et livraisons. Avec 408 386 véhicules fabriqués sur la période, Tesla laisse plus de 50 000 voitures en stock — l’un des écarts les plus importants jamais enregistrés dans l’histoire du groupe.

50 363 véhicules produits mais non livrés. Un chiffre qui pose la question : s’agit-il d’un problème de demande, de logistique, ou d’un pivot stratégique assumé vers le Cybercab et Optimus ?

L’autre mauvaise surprise vient de la division énergie. Tesla n’a déployé que 8,8 GWh de systèmes de stockage au premier trimestre, contre un record de 14,2 GWh au trimestre précédent — soit une chute de 38 %. Cette division était jusqu’ici le grand relais de croissance du groupe. Sa défaillance simultanée avec les livraisons automobiles décevantes constitue la véritable mauvaise nouvelle du rapport.

Indicateur Q1 2026 vs Q1 2025 Livraisons mondiales 358 023 +6,3 % Production mondiale 408 386 – Écart prod./livraisons > 50 000 Record historique Stockage énergie déployé 8,8 GWh -38 % vs T4 2025 Cybertruck (estimé) ~14 000 +111 % sur 1 an Immatriculations France Q1 13 945 +108 % Immatriculations France mars 9 569 +203 % Model Y France (mars) 7 023 N°1 VE marché

Sources : Tesla Inc., Bloomberg, StreetAccount — données au 2 avril 2026

La France, exception européenne éclatante

Alors que le tableau mondial s’assombrit, la France dessine une trajectoire radicalement inverse. Avec 13 945 immatriculations sur le premier trimestre 2026, soit +108 % sur un an, l’Hexagone enregistre son meilleur démarrage annuel de tous les temps.

Et le mois de mars est tout simplement historique : 9 569 immatriculations, soit une hausse de 203 % sur un an, à trois unités du record absolu de décembre 2023 (9 572 unités). Tesla dépasse Hyundai et BMW toutes motorisations confondues, et le Model Y s’impose comme le véhicule électrique le plus vendu de France avec 7 023 exemplaires sur le seul mois de mars, devant la Renault 5 (3 493) et le Renault Scénic (2 824).

La Model 3 complète le tableau en prenant la 4e place du classement mensuel avec 2 525 unités, portée par une promotion attractive et le succès durable de la version Highland restylée.

Évolution mensuelle des immatriculations Tesla en France — Q1 2026

Mois Immatriculations Évolution N-1 Note Janvier 2026 661 -42 % Démarrage faible Février 2026 3 715 +55,1 % Rebond amorcé Mars 2026 9 569 +203 % Record historique* Total Q1 2026 13 945 +108 % Meilleur T1 all-time

* À trois unités du record absolu de décembre 2023 (9 572) — Source : PFA / Données officielles

Le contexte français qui explique tout

Ce rebond français ne doit pas s’analyser hors contexte. Trois facteurs structurels ont propulsé les chiffres de Tesla ce trimestre.

Le schéma de livraison en fin de trimestre, d’abord. Tesla concentre historiquement ses livraisons européennes sur les dernières semaines du trimestre, ce qui explique le contraste saisissant entre un janvier à 661 unités (-42 % sur un an) et un mars explosif. Ce pattern est documenté et récurrent.

La montée en puissance du Model Y Juniper, ensuite. La version restylée et moins chère du SUV le plus vendu de Tesla a atteint pleine cadence de livraison en Europe au premier trimestre 2026, après un démarrage en 2025. Son prix d’entrée abaissé repositionne le véhicule dans les tranches éligibles au bonus écologique français — un avantage décisif.

La flambée du prix de l’essence, enfin. Le conflit Iran-Israël, déclenché fin février, a fait bondir les cours du brut et ravivé l’intérêt des ménages pour les véhicules électriques — neufs et d’occasion. Les vendeurs témoignent d’un regain d’intérêt notable depuis mars 2026.

Au total, le marché électrique français en mars 2026 affiche une progression de 68,9 % sur un an, avec une part de marché VE à 28,5 % — un record égalant janvier. Tesla est le principal moteur de cette performance.

Le virage stratégique qui inquiète

Au-delà des chiffres de livraisons, c’est la trajectoire globale de Tesla qui interroge. La fin de production des Model S et Model X au 31 mars 2026 — après respectivement 14 et 11 ans de carrière — marque la fermeture d’une époque. Les lignes de Fremont sont désormais converties à la fabrication d’Optimus, le robot humanoïde.

Le Cybercab, lui, monte en cadence à Giga Texas avec plusieurs centaines d’unités par semaine attendues dès avril. Mais son déploiement commercial restera conditionné aux homologations réglementaires dans chaque pays — et les chiffres de sécurité actuels (un accident tous les 57 000 miles contre 229 000 miles pour un conducteur humain moyen) pourraient freiner l’expansion en Europe.

Elon Musk a choisi de sacrifier le volume VE à court terme pour construire la Tesla de demain : autonomie, robotique, IA embarquée. Le pari est cohérent. Mais il laisse le terrain ouvert aux concurrents en Europe et en Chine le temps que la transition s’opère.

Le prochain rendez-vous est fixé au 22 avril 2026, date de la conférence sur les résultats financiers complets du T1. Elon Musk devra convaincre les investisseurs que l’écart entre production et livraisons est transitoire — et que la stratégie autonomie/robotique justifie la pression à court terme sur les marges.

Ce que Tesla Mag retient