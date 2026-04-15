Tesla Q1 2026 : Entre surplus de stocks et ambitions IA, ce qu’il faut attendre de la conférence du 22 avril

Le géant de l’électrique, Tesla Inc., a officiellement confirmé la tenue de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre 2026. Prévue pour le mercredi 22 avril 2026, cette prise de parole est l’une des plus attendues de l’année par les investisseurs, alors que l’entreprise traverse une phase de transition stratégique majeure.

🕒 Calendrier et Horaires de la Conférence

La direction de Tesla, menée par Elon Musk, s’exprimera après la clôture des marchés américains. Voici les horaires pour suivre l’événement en direct à travers le monde :

Fuseau Horaire Ville / Région Heure de la Conférence PDT Los Angeles / Austin 14h30 (22 avril) EDT New York 17h30 (22 avril) CEST Paris / Berlin 23h30 (22 avril) BST Londres 22h30 (22 avril) CST Pékin 05h30 (23 avril) JST / KST Tokyo / Séoul 06h30 (23 avril) AEST Sydney 07h30 (23 avril)

📊 Le Contexte : Un trimestre de défis opérationnels

Les chiffres de production et de livraison publiés plus tôt ce mois-ci ont déjà donné le ton. Pour la première fois depuis plusieurs années, Tesla fait face à un écart significatif entre sa production et ses ventes.

Livraisons : Environ 358 000 véhicules livrés, un chiffre inférieur aux attentes des analystes (estimées à 370 000).

Environ véhicules livrés, un chiffre inférieur aux attentes des analystes (estimées à 370 000). Production : Plus de 408 000 unités sorties d’usine, créant un stock d’invendus d’environ 50 000 véhicules.

Plus de unités sorties d’usine, créant un stock d’invendus d’environ 50 000 véhicules. Le défi des marges : Avec la suppression de certains crédits d’impôt fédéraux aux États-Unis et une concurrence accrue, les investisseurs craignent une nouvelle compression de la marge opérationnelle, qui gravitait autour de 5-6% fin 2025.

🚀 Les 3 points clés à surveiller

L’attention ne se portera pas uniquement sur le bilan comptable, mais sur la vision à long terme :

1. La percée de la puce AI5

Tesla vient d’annoncer la finalisation du design de sa puce AI5, destinée à remplacer le hardware actuel (AI4) pour la conduite autonome. Les détails sur le calendrier de production et l’intégration dans la flotte de Robotaxis seront cruciaux.

2. La croissance de l’Énergie

Si les ventes de voitures ralentissent, la division Energy Generation and Storage continue de croître. Les déploiements de Megapacks et de Powerwalls sont devenus un pilier essentiel pour stabiliser les revenus du groupe.

3. Perspectives de Cash-Flow

Avec des investissements prévus dépassant les 20 milliards de dollars pour 2026 (usines et infrastructure IA), les analystes scruteront la capacité de Tesla à maintenir un flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow) positif.

Note aux investisseurs : La conférence sera diffusée en direct via un webcast sur le siteTesla Investor Relations. Un document de questions-réponses sera publié quelques minutes avant le début de l’appel.

L’action TSLA, qui s’échange actuellement autour de 366$, reste l’une des plus volatiles du marché, reflétant à la fois les doutes sur le marché automobile global et l’enthousiasme pour le futur de l’intelligence artificielle chez Tesla.