Tesla Q4 Earnings : Les investisseurs particuliers interpellent Elon Musk sur l’après-EV

Alors que Tesla s’apprête à publier ses résultats du quatrième trimestre 2025, l’attention ne se porte plus seulement sur le nombre de véhicules livrés, mais sur la mutation profonde de l’entreprise en un géant de l’IA et de la robotique. Les questions sélectionnées sur la plateforme Say Technologies reflètent les espoirs et les inquiétudes des actionnaires face à cette transition.

Voici le décryptage des thématiques qui domineront l’appel aux investisseurs ce mercredi.

La fidélité récompensée : SpaceX et le « Tesla Halo »

La question en tête de liste touche à la corde sensible : « La fidélité mérite la fidélité. » Les investisseurs de longue date demandent si une éventuelle introduction en bourse (IPO) de SpaceX — ou de Starlink — leur donnerait un accès prioritaire. Elon Musk a souvent suggéré que les actionnaires de Tesla seraient les premiers servis, un levier puissant pour maintenir la confiance alors que le cours de l’action subit la volatilité du secteur des véhicules électriques.

Le défi du Robotaxi : Logiciel ou Logistique ?

Alors que Tesla a commencé à tester des trajets sans chauffeur de sécurité à Austin et San Francisco début 2026, les investisseurs veulent identifier le véritable goulot d’étranglement.

Est-ce une question de sécurité pure (les réseaux neuronaux ne sont pas encore assez fiables) ?

(les réseaux neuronaux ne sont pas encore assez fiables) ? Est-ce une limite opérationnelle (le besoin de superviseurs à distance) ?

(le besoin de superviseurs à distance) ? Ou s’agit-il de barrières réglementaires locales ? La réponse déterminera si le déploiement massif peut avoir lieu en 2026 ou s’il restera cantonné à des zones pilotes.

L’architecture Cybertruck : Vers un pick-up « classique » ?

Le design polarisant du Cybertruck reste un sujet de débat. Si Musk avait promis une alternative plus conventionnelle en cas d’échec commercial, les actionnaires s’interrogent sur la faisabilité technique. Utiliser l’architecture en acier inoxydable et les lignes de production actuelles pour un design standard serait un défi d’ingénierie majeur, mais nécessaire si Tesla veut conquérir le marché des flottes utilitaires.

Optimus : La réalité du terrain

Loin des vidéos de démonstration, les investisseurs réclament des chiffres : combien d’unités Optimus travaillent réellement en usine ? L’enjeu est de savoir si le robot humanoïde est déjà un outil de productivité (manipulation de cellules de batterie, logistique) ou s’il en est encore au stade de prototype avancé. Musk a récemment prévenu que la montée en puissance serait « agonisante », mais le marché attend des preuves d’efficacité.

FSD : La portabilité et l’autonomie totale

Deux questions majeures concernent le logiciel de conduite autonome (FSD) :

Le calendrier : Quand passera-t-on à une autonomie 100% non supervisée ? Les regards sont tournés vers le « FSD Gen 3 » prévu pour début 2026.

Quand passera-t-on à une autonomie 100% non supervisée ? Les regards sont tournés vers le « FSD Gen 3 » prévu pour début 2026. La licence liée au compte : C’est une demande historique. Les propriétaires veulent que le FSD (souvent payé 8 000 $ ou plus) soit lié à leur compte utilisateur et non au châssis de la voiture, permettant de transférer l’option lors d’un nouvel achat.

L’indépendance technologique : Des puces « Made by Tesla »

Enfin, l’annonce de la puce AI5 (succédant à l’actuelle AI4) soulève la question de la fabrication. Tesla compte-t-il construire sa propre fonderie de puces (fab) ? Actuellement dépendant de partenaires comme Samsung (Texas) ou TSMC, une usine propre marquerait une étape ultime dans l’intégration verticale de l’entreprise.

Pourquoi c’est important ?

Cet appel aux résultats marque un tournant. Les investisseurs ne demandent plus seulement « combien de Model 3 avez-vous vendues ? », mais « comment allez-vous monétiser l’intelligence artificielle ? ». La capacité d’Elon Musk à apporter des réponses précises sur l’économie du Robotaxi (coût au kilomètre estimé à 0,18 $) sera le catalyseur principal de l’action pour le premier semestre 2026.

