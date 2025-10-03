Quelle est la plus puissante Tesla ?

Tesla est aujourd’hui synonyme de performance électrique. La marque californienne a prouvé qu’un véhicule 100 % électrique pouvait rivaliser – et même dépasser – les supercars thermiques les plus prestigieuses. Mais alors, quelle est la Tesla la plus puissante en 2025 ?

1. La puissance chez Tesla : un critère essentiel

Depuis ses débuts, Tesla ne s’est pas contentée de fabriquer des voitures électriques sobres. Elle a misé sur la performance, en exploitant le couple instantané des moteurs électriques pour offrir des accélérations inédites.

👉 Résultat : toutes les Tesla, même les modèles d’entrée de gamme, proposent des performances supérieures à la majorité des voitures thermiques équivalentes.

2. Tesla Model S Plaid : la championne absolue

La réponse est claire : la Tesla la plus puissante est la Model S Plaid.

Caractéristiques principales :

Puissance cumulée : environ 1 020 chevaux grâce à ses trois moteurs électriques (un à l’avant et deux à l’arrière).

: environ grâce à ses trois moteurs électriques (un à l’avant et deux à l’arrière). 0 à 100 km/h : 2,1 secondes (conditions idéales, départ arrêté).

: (conditions idéales, départ arrêté). Vitesse maximale : 322 km/h avec le pack spécifique.

: avec le pack spécifique. Autonomie : environ 600 km WLTP, malgré ses performances extrêmes.

👉 La Model S Plaid a même été surnommée “la voiture de série la plus rapide du monde” sur certaines accélérations.

3. Comparaison avec les autres Tesla

Tesla Model X Plaid

SUV le plus puissant de la marque.

1 020 chevaux également, avec le même système à trois moteurs.

également, avec le même système à trois moteurs. 0 à 100 km/h en 2,6 secondes (impressionnant pour un véhicule familial de plus de 2 tonnes).

Tesla Model 3 Performance

Environ 460 chevaux .

. 0 à 100 km/h en 3,3 secondes .

. La plus sportive des berlines compactes Tesla.

Tesla Model Y Performance

Environ 450 chevaux .

. 0 à 100 km/h en 3,7 secondes .

. SUV familial, mais déjà plus rapide que la majorité des voitures thermiques sportives.

4. Et demain ? Le cas du Tesla Roadster

Annoncé mais encore en attente de commercialisation, le futur Tesla Roadster pourrait surpasser la Model S Plaid.

Accélération annoncée : 0 à 100 km/h en 1,9 seconde .

. Vitesse maximale estimée : plus de 400 km/h .

. Batterie : plus de 1 000 km d’autonomie.

👉 Si ces chiffres se confirment, le Roadster deviendra la Tesla la plus puissante et la plus rapide jamais produite.

5. Notre avis

Aujourd’hui, la Tesla la plus puissante reste la Model S Plaid avec ses 1 020 chevaux et son accélération fulgurante.

Mais l’histoire n’est pas terminée : le futur Roadster promet de repousser encore plus loin les limites de l’électrique, confirmant que Tesla reste le leader de la performance zéro émission.

Conclusion

Alors, quelle est la Tesla la plus puissante ?

👉 En 2025, c’est la Tesla Model S Plaid, véritable vitrine technologique avec plus de 1 000 chevaux et des performances dignes d’une hypercar.

👉 Demain, le Tesla Roadster pourrait lui voler la vedette et redéfinir une nouvelle fois les standards automobiles.