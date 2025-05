Attention : Ne testez PAS le nouveau NIO ET9, vous risquez l’addiction totale !

Amis conducteurs, amateurs de gadgets futuristes et accros au volant, prenez garde : un monstre technologique vient de débarquer, et il menace de vous rendre complètement accro. Le NIO ET9, dévoilé par le PDG de NIO dans une démonstration aussi hilarante que terrifiante, est bien plus qu’une voiture. C’est une drogue roulante, et on vous aura prévenus : un essai, et vous ne pourrez plus vous en passer !

Le PDG de NIO, maître du tilt

Lors d’une présentation qui restera dans les annales, le PDG de NIO, William Li, a montré l’ET9 en action avec un twist digne d’un film de science-fiction. Oubliez les volants traditionnels ou les écrans tactiles ennuyeux. Ce génie a incliné son smartphone, et – accrochez-vous – la voiture a suivi le mouvement, comme si elle était télécommandée par sa volonté ! Oui, vous avez bien lu : l’ET9 se penche à l’angle exact où le PDG tilt son téléphone. On dirait un jeu vidéo, mais avec 700 chevaux et un intérieur en cuir vegan qui sent le luxe.

« Regardez, je penche à gauche, et BAM, l’ET9 suit ! » a-t-il lancé, hilare, pendant que l’audience oscillait entre l’émerveillement et l’envie de lui arracher le téléphone des mains pour essayer. Résultat ? Tout le monde dans la salle voulait conduire cette voiture, ou du moins, jouer avec l’appli comme des gosses avec une console.

Pourquoi vous ne devriez JAMAIS l’essayer

Vous pensez pouvoir résister ? Détrompez-vous. Voici pourquoi un simple tour dans l’ET9 risque de ruiner votre vie (dans le bon sens, mais quand même) :

Le syndrome du tilt addictif : Une fois que vous aurez incliné votre smartphone pour faire danser l’ET9 dans les virages, vous ne pourrez plus conduire une voiture « normale ». Les volants ? Tellement 2024. Vous risquez de passer vos journées à incliner votre téléphone dans le vide, en rêvant de votre prochaine virée. Un intérieur qui vous kidnappe : L’habitacle de l’ET9 est si confortable qu’il devrait être classé comme substance contrôlée. Sièges massants, éclairage d’ambiance qui change selon votre humeur, et un écran géant qui pourrait diffuser un film Marvel en 4K. Bonne chance pour en sortir et retourner à votre vieille berline. L’envie de frimer H24 : Une fois que vous aurez maîtrisé le tilt du téléphone pour faire slalomer l’ET9 comme un pro, vous aurez une envie irrépressible de le faire devant tout le monde. Embouteillages ? Pfft, vous pencherez votre téléphone pour faire des zigzags virtuels et épater les passants. Attention, ça peut agacer vos amis. Votre portefeuille va pleurer : L’ET9 est une merveille, mais son prix pourrait vous faire regretter d’avoir vendu votre rein pour l’acheter. Et pourtant, après un essai, vous serez prêt à hypothéquer votre maison pour l’avoir.

Une drogue légale, mais à vos risques et périls

Le NIO ET9 n’est pas juste une voiture, c’est une expérience qui vous happe et ne vous lâche plus. Le PDG de NIO le sait, et il a l’air bien trop content de nous voir tomber dans le piège. Alors, si vous croisez un concessionnaire NIO ou si on vous propose un essai, fuyez. Ou du moins, assurez-vous d’avoir un bon avocat pour négocier avec votre banquier.

Et si vous craquez, ne dites pas qu’on ne vous a pas prévenus. Vous risquez de passer vos journées à incliner votre téléphone en riant comme un gamin, avec l’ET9 comme nouveau meilleur ami. Tilt à vos risques et périls !

Disclaimer : Cet article est purement humoristique. Si vous devenez accro à l’ET9, ne nous poursuivez pas. Contactez plutôt NIO pour leur dire bravo.