Appli Tesla : et vous, quel conducteur êtes-vous ?

Pour cela, il faut mettre son application à jour dans l’App Store et redémarrer son smartphone pour s’assurer du bon fonctionnement de l’application. Directement sur la page d’accueil, vous pouvez accéder à ces précieuses informations… qui vous rendront fier ou un peu penaud !

Un autre Twittos lui répond et indique son score : au lieu des 99 points qu’affichaient le premier internaute, il compte quant à lui 100 points, la note maximale ! De quoi encourager les propriétaires de Tesla à avoir la conduite la plus sûre possible pour pouvoir battre les copains derrière…

Alors si vous voulez faire des jaloux, et peut-être même vous faire repérer, voire recruter, par Elon Musk (qui sait, on a bien le droit de rêver), n’attendez plus avant de vous rendre sur votre application Tesla et passer le test de la conduite la plus sécurisée !