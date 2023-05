Tesla toujours en avance sur l’extraction de Minerai

Tesla, l’un des principaux acteurs du marché des véhicules électriques, explore des opportunités pour consolider sa chaîne d’approvisionnement en batteries en tirant parti des ressources minérales de l’Ontario, au Canada (source: Ontario Office of the Integrity Commissioner). Cette démarche montre l’ambition de l’entreprise d’innover et de rester compétitive dans un secteur en constante évolution, comme le soulignent les analystes du marché des véhicules électriques (source: Bloomberg New Energy Finance).

Le choix stratégique de l’Ontario

Selon des documents déposés auprès du gouvernement de l’Ontario, Tesla semble vouloir identifier des opportunités pour réformer les autorisations liées à l’extraction et au traitement des minerais, ainsi qu’à la mise en place d’installations industrielles dans la province (source: Ontario Office of the Integrity Commissioner). L’Ontario apparaît ainsi comme l’un des lieux privilégiés par la société pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement en batteries électriques.

Un soutien gouvernemental pour une croissance économique

Lorsqu’interrogée par Electric Autonomy, Vanessa De Matteis, attachée de presse du ministre du Développement économique Victor Fedeli, a souligné les efforts du gouvernement ontarien pour réduire les coûts liés aux activités commerciales de 8 milliards de dollars par an. Ces efforts ont permis d’attirer des investissements sans précédent dans la province, notamment 25 milliards de dollars dans les secteurs de l’automobile et des véhicules électriques au cours des deux dernières années et demie.

Un partenariat en construction

Les rumeurs sur les intentions de Tesla d’établir une installation au Canada circulent depuis un certain temps. En août 2022, il a été rapporté que Tesla avait fait du lobbying auprès du gouvernement ontarien pour la création de « sites de fabrication avancée ». De plus, en septembre, l’entreprise a embauché un ancien conseiller en minéraux pour batteries du gouvernement de l’Ontario en tant que nouvel « Critical Minerals & Supply Chain Policy Advisor ».

Des rencontres entre des représentants de Tesla et des responsables ontariens de haut rang ont eu lieu, notamment des visites de l’usine Tesla de Fremont par le ministre de l’ISED, François-Philippe Champagne, et des visites confidentielles impliquant des accords de non-divulgation.

Le potentiel du Canada pour l’industrie des batteries

Le Canada est l’un des rares pays disposant de ressources en minéraux critiques pour les batteries, tels que le lithium et le nickel. Cependant, le pays est en retard dans le développement des infrastructures de raffinage et de traitement pour l’industrie. Les installations envisagées par Tesla pourraient aider l’Ontario à devenir un acteur plus important dans le secteur des batteries.

En conclusion, Tesla poursuit ses efforts pour renforcer sa position de leader dans le secteur des véhicules électriques en explorant les possibilités offertes par l’Ontario. La collaboration avec le gouvernement local et l’exploitation des ressources minérales du Canada pourraient permettre à l’entreprise d’assurer un approvisionnement stable et durable en minéraux essentiels pour la fabrication de batteries électriques.