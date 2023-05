« J’ai payé 24€ pour recharger ma Dacia Spring sur une station Total Energies », un utilisateur témoigne

En France, le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques ne cesse de croître. Parmi eux, Total Energies se positionne comme un acteur majeur, offrant des solutions de recharge pour tous types de véhicules électriques. Dans cet article, nous analysons le réseau Total Energies et le mettons en perspective avec d’autres réseaux de recharge tels que Tesla, Ionity, Allego, Engie, Electra, et bien d’autres.

Le réseau Total Energies

Total Energies propose un réseau de recharge pour véhicules électriques en France et à l’étranger. Les stations de recharge Total Energies sont équipées de bornes de recharge rapide et ultra-rapide, adaptées aux besoins des conducteurs de véhicules électriques.

Comparaison avec d’autres réseaux de recharge en France

D’après les données fournies par Bertrand Moreau (@Moreau12Moreau), le nombre de stations de recharge en France a connu une croissance significative ces dernières années. Voici une comparaison du nombre de stations de recharge pour les principaux réseaux en mars 2023 :

Tesla for all : 6 000

Tesla only : 5 500

Ionity : 5 000

Total Energies : 4 500

Allego : 4 000

Engie : 3 500

Electra : 3 000

Fastned : 2 500

Power Dot : 2 000

Freshmile : 1 500

IECharge : 1 000

Metropolis : 500

Autres (R3, E-Vadea, EVZen, etc.) : Varie

Il est important de noter que ces chiffres représentent le nombre total de stations de recharge et ne prennent pas en compte la capacité de chaque station ou la puissance de recharge offerte.

Expérience utilisateur : recharger une Dacia Spring sur une station Total Energies

La Dacia Spring est équipée d’une batterie lithium-ion d’une capacité de 26,8 kWh, permettant une autonomie d’environ 190 km (selon le cycle WLTP). Pour recharger cette batterie, les conducteurs peuvent utiliser les stations de recharge rapide et ultra-rapide disponibles sur les différents réseaux, dont Total Energies.

Dans notre exemple, l’utilisateur a payé 24€ pour recharger sa Dacia Spring sur une station Total Energies. Pour mieux comprendre la structure des coûts, il est important de prendre en compte le tarif au kWh et la capacité de la batterie. Supposons que le tarif de recharge sur la station Total Energies soit de 0,44 €/kWh (ce tarif peut varier en fonction du réseau et des offres promotionnelles).

Avec une capacité de batterie de 26,8 kWh, une recharge complète coûterait :

26,8 kWh * 0,44 €/kWh = 11,79 €

Cependant, l’utilisateur a payé 24€ pour cette recharge. Il est possible que la batterie n’était pas complètement vide lors de la recharge ou que l’utilisateur ait choisi de ne pas la recharger à 100%. Il se peut également que des frais supplémentaires aient été appliqués, comme des frais de stationnement ou des frais de service.

Pour mieux comprendre la structure des coûts, voici un tableau récapitulatif prenant en compte la capacité de la batterie de la Dacia Spring, le tarif au kWh et les différents scénarios possibles de recharge :

Scénario Capacité de la batterie (kWh) Tarif au kWh (€) Coût de la recharge (€) Frais supplémentaires (€) Coût total (€) Recharge complète 26,8 0,44 11,79 0 11,79 Recharge partielle 20 (estimation) 0,44 8,80 0 8,80 Recharge + frais 26,8 0,44 11,79 12,21 (estimation) 24,00

Dans notre exemple, l’utilisateur a payé 24€ pour recharger sa Dacia Spring sur une station Total Energies. Il est probable que la recharge ait été accompagnée de frais supplémentaires tels que des frais de stationnement ou de service, comme indiqué dans le tableau pour le scénario « Recharge + frais ». Il est également possible que l’utilisateur ait choisi de ne pas recharger complètement sa batterie, comme le montre le scénario « Recharge partielle ».

Conclusion

Le réseau Total Energies se positionne comme un acteur clé dans le paysage des stations de recharge pour véhicules électriques en France. Alors que le nombre de stations de recharge continue de croître, les conducteurs de véhicules électriques disposent de plus en plus d’options pour recharger leur véhicule. Il est important pour les utilisateurs de comparer les différents réseaux disponibles et de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins en termes de tarifs, de localisation et de puissance de recharge.