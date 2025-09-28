Tesla V4 Superchargers : que changent-ils par rapport à la version V3 ?

Tesla continue de repousser les limites de l’électromobilité avec ses Superchargers, essentiels pour rendre les longs trajets en voiture électrique simples et rapides. Après le succès des Superchargers V3, Tesla introduit désormais la version V4, qui promet des performances améliorées, plus de rapidité et une expérience utilisateur optimisée. Mais qu’est-ce qui change réellement entre les deux générations ?

1. Des vitesses de charge encore plus élevées

Le principal atout des Superchargers V4 est leur capacité de charge accrue.

V3 : Jusqu’à 250 kW pour la majorité des véhicules, avec des pointes possibles jusqu’à 270 kW selon le modèle.

V4 : Tesla annonce une puissance maximale pouvant atteindre 350 kW, soit une augmentation notable de près de 40 %.

Concrètement, cela permet aux Tesla compatibles de gagner en moyenne 10 à 20 minutes sur un plein long trajet, réduisant significativement le temps d’arrêt sur les autoroutes.

🔹 Exemple : Une Tesla Model 3 Long Range, qui pouvait déjà récupérer environ 120 km d’autonomie en 10 minutes sur V3, pourra atteindre près de 160 km avec les V4.

2. Une meilleure gestion thermique

Les Superchargers V4 intègrent un système de refroidissement plus efficace, permettant de maintenir des vitesses de charge élevées sur des périodes plus longues.

Les V3 pouvaient parfois réduire la puissance si la batterie ou le Supercharger chauffait trop.

Avec les V4, cette limitation est fortement réduite grâce à un système de refroidissement amélioré, optimisant la charge même en cas de température extérieure élevée.

3. Une compatibilité élargie

Tesla semble vouloir uniformiser la compatibilité de ses bornes V4 avec l’ensemble de sa flotte, y compris certains véhicules plus anciens ou ceux utilisant des adaptateurs.

La V4 utilise un connecteur CCS2 en Europe, déjà présent sur les V3, mais avec une électronique interne optimisée pour gérer les puissances plus élevées.

Tesla facilite ainsi la charge rapide des nouveaux modèles Plaid ou des Model Y en version Performance.

4. Optimisation de l’infrastructure

Tesla ne se limite pas à améliorer la borne elle-même : l’infrastructure autour des V4 a également été repensée :

Réduction de la congestion : Les stations V4 pourront gérer plus de véhicules simultanément grâce à une distribution intelligente de la puissance.

Logiciel de gestion : Les véhicules et les Superchargers communiquent pour optimiser la charge selon l'état de la batterie, le trafic et la demande locale.

5. L’impact pour les utilisateurs

Pour le conducteur Tesla, la V4 se traduit par :

Des temps de charge réduits sur les longs trajets.

Une expérience plus fluide et fiable, même lors des périodes de forte affluence.

Une meilleure longévité de la batterie grâce à une gestion thermique et électrique optimisée.

En somme, Tesla V4 Superchargers confirme la stratégie du constructeur : réduire les freins à l’adoption massive de la voiture électrique en rendant les longs trajets aussi simples que l’essence.

6. Conclusion

Les Superchargers V4 ne révolutionnent pas totalement le concept déjà excellent des V3, mais ils apportent :

Plus de puissance et de rapidité.

Une meilleure gestion thermique.

Une expérience utilisateur optimisée et plus fiable.

Pour les possesseurs de Tesla, la V4 promet moins de temps passé à charger et plus de liberté sur la route, un pas de plus vers une électromobilité pratique et performante.