Tesla, Zoé, e-208 : que vaut vraiment l’électrique d’occasion ?

Avec un marché de l’occasion en plein essor, rouler en électrique sans passer par le neuf est devenu une option de plus en plus accessible. En 2025, les offres de voitures électriques d’occasion se multiplient, et certains modèles sont même passés sous la barre des 20 000 €. Mais avant de se jeter sur une annonce alléchante, mieux vaut savoir ce que l’on achète vraiment.

L’électrique d’occasion : une fausse bonne idée ?

Jusqu’à récemment, acheter une voiture électrique en seconde main, c’était un peu jouer à la loterie. Offres rares, prix gonflés, batteries fatiguées… Le marché n’était pas franchement rassurant. Mais ça, c’était avant.

Avec la montée des ventes de voitures neuves électriques ces dernières années, l’occasion commence à se remplir de modèles récents, mieux équipés, et surtout mieux suivis. Résultat : les prix baissent, l’autonomie moyenne grimpe, et les acheteurs hésitent de moins en moins à franchir le pas.

Commander une voiture d’occasion en ligne

Certains automobilistes évitent les concessions classiques et choisissent de commander une voiture d’occasion en ligne, via une plateforme spécialisée. Ce format permet de comparer tranquillement les modèles, les types de batterie, les kilométrages, et même de repérer des véhicules moins chers dans d’autres régions ou pays.

Ce type de service offre aussi parfois un accès à des rapports de diagnostic, ou à des véhicules déjà contrôlés, ce qui peut rassurer quand on ne s’y connaît pas trop. Ce n’est pas une révolution, mais dans un contexte où le marché évolue vite, ça devient une option crédible.

Les modèles qui tiennent vraiment la route

Si on exclut Tesla un instant (on y revient juste après), plusieurs modèles trustent les ventes en 2025. Sans surprise, la Renault Zoé reste la championne du marché. On en trouve à tous les prix, mais attention à bien vérifier si la batterie est en location ou incluse dans le prix.

Juste derrière, la Peugeot e-208 a la cote. Elle plaît pour son design plus moderne, son autonomie correcte (environ 340 km réels) et une conduite plus dynamique. Elle convient mieux à ceux qui sortent régulièrement de la ville.

Autre favorite : la Fiat 500e, qui joue à fond la carte du style urbain. Elle s’adresse aux petits rouleurs, avec une autonomie plus limitée, mais des coûts d’usage très faibles. Enfin, la Dacia Spring reste l’une des voitures électriques les moins chères du marché. Minimaliste, mais elle fait le job pour aller au travail ou faire les courses.

Et Tesla dans tout ça ?

Les modèles Tesla restent très recherchés, notamment la Model 3, dont les tarifs ont bien chuté en occasion. Certaines versions 2021 ou 2022 commencent à se négocier autour de 21 000 à 23 000 €, selon kilométrage et état.

La vraie question, c’est la batterie. Les versions LFP (lithium-fer-phosphate), plus récentes, sont moins sensibles à la dégradation dans le temps. Ce détail technique devient un critère décisif à l’achat. Plusieurs acheteurs évoquent aussi des coûts d’entretien très faibles sur les Model 3… tant qu’on évite les modèles plus anciens, notamment les Model S de 2016-2017, qui peuvent cacher quelques surprises.

Ce qu’il faut absolument vérifier

Une voiture électrique ne se juge pas uniquement à son prix ou son look. L’état de la batterie est capital. Certains vendeurs sérieux fournissent un rapport d’état de santé (SoH), qui permet de savoir combien de capacité il reste par rapport au neuf.

Autres points à surveiller :

Le type de recharge utilisé jusqu’à présent (recharge rapide trop fréquente = batterie potentiellement fatiguée) ;

La garantie constructeur restante (souvent 8 ans sur les batteries) ;

Les équipements fournis (câbles, chargeurs, etc.) ;

Et bien sûr, les éventuels défauts de carrosserie ou d’intérieur, fréquents sur les véhicules à bas prix

Acheter une voiture électrique d’occasion, c’est devenu possible et parfois même intelligent. Mais ça demande un peu plus de vigilance que pour une voiture thermique. Il faut comprendre ce qu’on achète, poser les bonnes questions, et surtout ne pas se précipiter sur le premier prix bas venu. Que ce soit une Zoé, une e-208 ou une Tesla Model 3, chaque modèle a ses qualités… et ses pièges. Autant les connaître avant de signer.